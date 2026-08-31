Matan a balazos a exregidora Natasha Guiedani Gutiérrez

La exregidora Natasha Guiedani Gutiérrez Ruiz murió a consecuencia de un ataque directo con disparos de arma de fuego en inmediaciones de la colonia Flor de Azalea, perteneciente a la agencia de Santa Cruz Tagolaba, en Santo Domingo Tehuantepec, en la región del Istmo.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima de 27 años fue interceptada cuando transitaba por un camino de terracería y agredida con disparos. Tras resultar gravemente herida, fue trasladada de emergencia al Hospital de Especialidades, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Natasha Gutiérrez Ruiz se desempeñó como regidora de Asuntos Agropecuarios, Ganadería y Pesca en la administración municipal de Tehuantepec en los periodos 2019-2021 y 2022-2024.

Además de su participación en la vida pública del municipio, era hija de Anastasio Gutiérrez, “Tacho Canasta”, exlíder comunal de Tehuantepec. Después del asesinato de su padre, Natasha habría quedado al frente de la "gestión" de predios en litigio, así como la invasión de propiedades en la región, por lo que tenía varias carpetas de investigación abiertas por esta causa.

La agencia de Santa Cruz Tagolaba donde ocurrió el ataque a Gutiérrez, fue el mismo lugar donde el año pasado, privaron de la vida a su padre.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca iniciaron las diligencias para esclarecer el asesinato, establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables.