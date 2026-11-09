Arranca evaluación de fracking en Coahuila

Inició en Coahuila la fase de evaluación de gas, a través de fracking, luego de la recomendación de expertos de instituciones públicas de diversas instituciones, para analizar en el país la explotación de campos de petróleo o gas a través de perforaciones no convencionales, en las que se utilizan grandes cantidades de agua.

El programa piloto, arrancó en la comunidad de Hidalgo, donde “se perfora un pozo de captación de agua salobre, o no apta para el consumo humano”.

Precisó el director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, que se está a la espera de que los resultados confirmen las características de esta agua salobre, “y la ratificación de que no existe comunicación con los acuíferos de agua dulce, y se garantice la desconexión hidráulica”.

Aclaró que este proceso de extracción no convencional, se da en el marco “de un plan amplio y estratégico”, que ya había sido anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que en agosto de 2026, un comité científico y de expertos propuso al gobierno federal el desarrollo de pozos piloto para la extracción de gas en yacimientos no convencionales -como la cuenca Sabinas-Burro-Picachos-, abarcando zonas como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Este comité técnico, en el que participan expertos de instituciones públicas, como la UNAM, “se creó para analizar la viabilidad de explotar el gas no convencional de nuestro país (y petróleo) para fortalecer la soberanía energética sin comprometer los recursos hídricos”.

Precisó, ante legisladores de la Comisión de Energía, que “con base en las recomendaciones del comité de expertos, hace unas semanas se inició la fase de evaluación en el estado de Coahuila, en la comunidad de Hidalgo, con la perforación de un pozo de captación de agua salobre o no apta para consumo humano”.

Y dejó en claro, que el proyecto, “no avanzará si el agua es agua dulce” o factible de ser potabilizada.

Destacar que, si se va a seguir avanzando en ese sentido, va a ser única y exclusivamente con que haya agua suficiente y que sea agua salada. Bajo ninguna circunstancia se van a utilizar, se va a utilizar agua dulce o de consumo humano (…) si no hay agua salobre ”.

Carpio Fragoso insistió en que, con este plan, se busca terminar con la dependencia de gas proveniente principalmente de Estados Unidos.

Actualmente, se importan nueve mil millones de pies cúbicos de gas natural, al día, y otros cuatro mil millones de gas sin nitrógeno, de ese total “el 75 por ciento viene de Estados Unidos”.

Debido a que “se comparte la misma cuenca geológica con EEUU, la Presidenta de México, en una estrategia más amplia e integral, convocó a un grupo de expertos, a un comité de expertos para explorar” la posibilidad de encontrar gas, a través de extracción no convencional, explicó.

Luego de la viabilidad técnica emitida por el comité en agosto pasado, Carpio detalló que “se inició ya el trabajo en el estado de Coahuila”.

Con la perforación de un pozo de agua y estamos esperando la confirmación del volumen y de que no sea para consumo humano y de que no y de que no contamine estos mantos acuíferos”, precisó ante los integrantes de la Comisión de Energía, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Precisó que esta técnica se analiza como parte los planes de desarrollo de la petrolera para los próximos años.

Remarcó que “lo que se tiene al día de hoy es lo que se tiene al día de hoy es la perforación de agua del pozo de agua y actualmente se están revisando las condiciones de la misma, la suficiencia, etc. Para 2027 no se tiene nada más que esperar los resultados de este primer pozo de agua y de las aportaciones de lo que nos diga el comité de expertos”.

Pemex reduce deuda, pero admite rezago con proveedores

Durante la comparecencia como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el director de Pemex presumió una reducción de la deuda financiera a 77 mil 600 millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014, con una disminución de 20 mil millones de dólares respecto al año anterior.

Aseguró que la petrolera también redujo 43.5 por ciento su deuda de corto plazo y que su indicador financiero EBITDA creció 49 por ciento durante los primeros nueve meses de 2026, al alcanzar 385 mil millones de pesos.

Con estos resultados, anticipó que en 2027 Pemex requerirá hasta 64 por ciento menos aportaciones del Gobierno Federal para cubrir sus compromisos financieros.

En cuanto a los adeudos con proveedores y contratistas, reportó pagos acumulados por 952 mil millones de pesos entre 2025 y septiembre de 2026, de los cuales 74 por ciento se cubrió con recursos propios y el resto mediante un programa de financiamiento acordado con la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, los indicadores financieros no convencieron a los legisladores.

Diputados de oposición e incluso de Morena cuestionaron los retrasos en los pagos a empresas subcontratistas, particularmente en Ciudad del Carmen, Campeche, donde decenas de pequeñas y medianas empresas enfrentan problemas de liquidez y riesgo de quiebra.

La morenista Melva Carrasco advirtió que, pese al saneamiento financiero anunciado, persisten adeudos correspondientes a 2024 y reclamó mecanismos de pago oportuno para evitar que la proveeduría local siga asfixiada.

Muchas pymes y mipymes están al borde de la quiebra, justamente porque también tienen falta de pagos”, denunció.

La panista Genoveva Huerta fue más allá y acusó que Pemex continúa acumulando pérdidas y vencimientos de deuda, mientras mantiene sin cobrar a proveedores nacionales durante meses.

Al respecto, Carpio Fragoso reconoció que existen adeudos con subcontratistas de 2024, pero ofreció cubrirlos durante 2027, conforme avancen las revisiones.

Sí hay deudas, pero prevemos pagarles en 2027 (…) porque no podemos ser omisos al respecto. Hay subcontratistas que no necesariamente están recibiendo pagos y la urgencia es que los tengan, para mantener la economía de las regiones petroleras”, respondió.

Aseguró que los pagos de 2025 están cubiertos en su totalidad y que se ha liquidado 99 por ciento de los correspondientes a 2026.

Se viene pagando de manera regular. Y si alguien sabe de algún empresario que asegura que se les dejó de pagar, en julio de este año, que nos diga quién es, para tomar nota”, remarcó.

Huachicol fiscal y nuevas inversiones

Durante la comparecencia, la priista Lorena Piñón cuestionó qué acciones ha emprendido Pemex contra el llamado huachicol fiscal, que entre abril y junio habría ocasionado pérdidas por nueve mil 180 millones de pesos, equivalentes a 101 millones diarios.

En respuesta, el director de la petrolera afirmó que existe una estrategia conjunta con las secretarías de Marina y Defensa, en la que participan cinco mil efectivos para vigilar instalaciones y ductos.

Detalló que utilizan sistemas de medición de diferencias volumétricas, drones y mecanismos de rastreo GPS y códigos QR para supervisar el traslado de combustibles en seis mil 100 pipas.

Adelantó que a partir de 2027 incorporarán robots para inspeccionar ductos, detectar anomalías y reducir el tiempo de respuesta ante posibles sustracciones ilícitas.

Carpio Fragoso también anunció inversiones superiores a 1.8 billones de pesos hacia 2030, destinadas a exploración, producción, refinación, petroquímica e infraestructura, con la meta de alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios en 2028.

En materia de refinación, informó que las coquizadoras de Tula y Salina Cruz registran avances de 97 y 81 por ciento, respectivamente, mientras que la producción de combustóleo por barril procesado pasó de 30 por ciento en 2018 a 17 por ciento en 2026.

Finalmente, anunció que Pemex destinará más de 28 mil millones de pesos en los próximos años para atender riesgos ambientales y de seguridad industrial. Aseguró que ya se ha atendido 74 por ciento de los riesgos identificados y reiteró el compromiso de eliminar la quema rutinaria de gas para 2030.