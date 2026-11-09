Exigen justicia por feminicidio de Danna Itzel en Veracruz

VERACRUZ.

Familiares y amigos de Danna Itzel Martínez de 23 años, se manifestaron en la plaza Lerdo, en Xalapa Veracruz para exigir a las autoridades se esclarezca su feminicidio

Evitemos politizar evitemos hacer de esto un juego evitemos hablar mal de ella, no es responsable de lo que pasó ninguna mujer debe de ser violentada ninguna mujer debe de ser sometida a ninguna mujer debe de ser maltratada". Luis Carlos González, representante de Danna

Danna estudiaba el diseño estaba abriéndose camino en el modelaje y era madre de una pequeña.

Danna Itzel Especial

Danna era una mujer creativa talentosa llena de virtudes muy preparada en diferentes áreas artísticas cantaba bailaba era actriz ya había participado en algunas películas era muy buena en el maquillaje buenísima estaba estudiando diseño". Luis Carlos González, representante de Danna

Su cuerpo fue encontrado el sábado 7 de noviembre en la Colonia Rafael Lucio de Xalapa.

Es claro que no son sospechas de violencia hay claras y contundentes afirmaciones ejemplos y pruebas contundentes de que hubo violencia muy precisa no voy a decir cuáles son, pero definitivamente es contundente un caso de abuso de violencia. Danna nos había comentado ya a quienes la conocíamos que se estaba separando de esa persona no es su pareja no era su pareja al momento del ataque ya se había separado y estaba ella procediendo para buscar ayuda..."Es cierto la mayoría o la gran mayoría de feminicidios proceden de las parejas ex parejas o vínculos cercanos de las víctimas". Luis Carlos González, representante de Danna

La fiscalía de Veracruz dio a conocer que se detuvo a Kevin Alberto N, expareja sentimental del joven señalado como presunto responsable del feminicidio.

Kevin "N" Especial

Que se mantenga la persona detenida hasta que las investigaciones lleguen a una aclaración Que obviamente de ser encontrado culpable que se le someta a las penas más altas a las que se le puede someter a una persona de este tipo que sea un castigo ejemplar". Luis Carlos González, representante de Danna

Los restos de Danna Itzel fueron trasladados a su natal Cuichapa, ubicado en la zona centro de Veracruz, en donde será sepultada.