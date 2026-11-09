Se entrega a autoridades sospechoso de la muerte de excandidata a reina de feria en Coatzacoalcos

Jorge Armando Soto, señalado como presunto responsable del homicidio de Darla Karina Báez Cruz —excandidata a reina de las festividades de Coatzacoalcos—, se entregó a elementos de la Policía Ministerial tras conceder una entrevista a un medio local en la que intentó deslindarse de los hechos y aseguró que el crimen fue cometido por un tercero.

De acuerdo con el testimonio que ofreció públicamente antes de su aseguramiento, un individuo desconocido y con tatuajes habría irrumpido en el inmueble portando un arma punzocortante para agredir a la víctima de forma directa.

“Se metió un güey, un flaco tatuado, con un machete en la mano. Dijo: ‘¿qué onda, cabrón, qué te traes?’. Le dije: ‘tranquilo, ¿qué tienes? Darla, ¿no que no te venían siguiendo? Tu pedo es afuera, salte’. Y ese cabrón: ‘tú no te metas’. Yo me hice para atrás; agarró a Darla y la empezó a acuchillar... se le abalanzó, se le encimó y le cortó el cuello”.

En su relatoría ante los medios, Soto rechazó los señalamientos iniciales que lo ubicaban como pareja sentimental de la joven o que compartiera vivienda con ella. Detalló que mantiene un matrimonio, del cual tiene hijos, con residencia en el municipio de Minatitlán, y que su traslado a Coatzacoalcos se dio a mediados de septiembre tras una separación conyugal.

“No éramos novios, no éramos nada. Yo tenía mi pareja, mi esposa, madre de mis hijos; ellos viven en Minatitlán, yo vivo en Mina. Me separé a mediados de septiembre y me vine a Coatza”.

Respecto a su ausencia de la escena tras la agresión, el sujeto justificó su huida alegando temor a sufrir represalias o ser culpado de manera injustificada, asegurando que no pretendía mantenerse en fuga por un delito que decía no haber cometido.

Sin embargo, al concluir la entrevista grabada, Jorge Armando Soto optó por entregarse de manera voluntaria ante agentes ministeriales de la zona sur de la entidad, momento en el que modificó su versión y se declaró culpable de la muerte de Darla Karina Báez Cruz.

Pese al impacto social del suceso en el sur veracruzano, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido información oficial para transparentar el inicio de la carpeta de investigación ni los delitos que se le imputarán formalmente.