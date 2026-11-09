Matan a balazos a hermano de exalcalde de Tianguistengo, Hidalgo

Un hombre identificado como Catarino N fue asesinado a balazos la noche de este lunes dentro de un establecimiento comercial de Zacualtipán, Hidalgo. La víctima sería hermano de Moisés Carpio, exalcalde de Tianguistengo.

Los hechos se registraron en un negocio de la colonia Santa Cecilia, ubicado sobre la carretera federal México-Tampico, en las inmediaciones de un taller eléctrico denominado El Duende.

De acuerdo con los primeros informes, hombres armados que portaban pasamontañas ingresaron al establecimiento y dispararon contra Carpio, quien murió en el lugar a consecuencia de las heridas.

Tras el reporte de la agresión, paramédicos acudieron para brindarle atención; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Policías estatales y municipales implementaron un operativo en la zona para ubicar a los agresores, pero no se reportaron detenciones y los responsables lograron darse a la fuga.

El área fue acordonada para permitir las diligencias del Ministerio Público y personal de servicios periciales, que realizó el procesamiento de la escena y las actuaciones correspondientes para integrar la investigación por el homicidio.