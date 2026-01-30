Masa polar azota la frontera norte; frente frío 32 mantendrá helada

Una densa de masa de aire polar asociada al frente frío 32 continuó su desplazamiento sobre el territorio mexicano, amenazando con un drástico descenso térmico desde la frontera norte hasta el sureste del país.

Mientras el termómetro se desploma por debajo de los menos 10 grados Celsius en las sierras de Chihuahua y Durango, el fenómeno meteorológico ha comenzado a transformar al país, con pronósticos de caída de nieve o aguanieve en las cimas de volcanes como el Popocatépetl y el Pico de Orizaba.

En ciudades como Huejutla, Hidalgo, elementos de Protección Civil resguardaron a 11 personas en distintos puntos de la ciudad, incluyendo a una familia de siete integrantes que se encontraban en la intemperie, trasladándolos a refugios.

Conforme el sistema avanza hacia el Golfo de México, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz prevé que un efecto de norte genere oleajes de hasta cuatro metros y vientos huracanados, manteniendo en alerta máxima a las comunidades costeras y a las brigadas de apoyo en gran parte de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Algo similar se espera en Durango, donde el frente frío 32 provocará heladas y para el domingo 1 de febrero existe probabilidad de lluvias ligeras.

Exhortan a proteger la salud y seguridad de las familias

En Chihuahua, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el ingreso del frente frío 32 a la frontera norte del país generará bajas temperaturas en la entidad, particularmente en la sierra Tarahumara.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a mantener medidas preventivas encaminadas a proteger la salud y seguridad de las familias, en especial de quienes se encuentran en los extremos de la vida o padecen alguna enfermedad.

Para hoy se pronostican rachas de viento que pueden superar los 35 kilómetros por hora (km/h) en Ahumada, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Saucillo, Valle de Zaragoza, Parral, Allende, López, Coronado, Jiménez, Camargo y Parral.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) destacó que este nuevo sistema frontal en interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas de viento y descenso de temperaturas en el noroeste, norte y noreste del país.

Indicó que a partir de hoy viernes y hasta el próximo domingo, el frente frío 32 se desplazará sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional y originará lluvias de muy fuertes a intensas en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Con información de Ernesto Méndez, Emmanuel Rincón, Alma Gudiño, Lourdes López y Carlos Coria

Las comunidades rurales recurren a múltiples capas de mantas y carbón. Foto: Fátima Vázquez.

El frío extremo desafía a las familias del sur; se congelan

En el corazón de la zona maya, el frío no sólo se siente; se respira con una humedad espesa que cala hasta los huesos y transforma las noches en una batalla por la salud.

Con el termómetro marcando temperaturas mínimas de hasta 10 grados Celsius, que se agravan con la humedad, las familias se cubren con suéteres y cobijas de las bajas temperaturas y enfrentan la vulnerabilidad a las enfermedades respiratorias.

Nos tapamos con las cobijas, tuvimos que conseguir otras cobijas y nos ponemos encima dos o tres cobijas, porque enserio no se soporta el frío, está muy fuerte el frío ahorita”, relató Laura Pérez Ek, de Felipe Carrillo Puerto.

Laura, que vive con sus tres pequeños hijos y esposo, debe a menudo sacrificarse para que los menores se cubran del frío, pues dos de ellos padecen de asma.

Por su parte Feliciana Hoil Cocom comentó que ella y su familia únicamente con abrigos y cobertores se protegen del frío, pero este año hay días que no ha sido suficiente cuando descienden las temperaturas.

Por Fátima Vázquez / Corresponsal.

*mcam