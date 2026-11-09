Más recursos para escuelas y clínicas: Sheinbaum anuncia inversión superior a los 27 mdp

A lo largo del año se han invertido 23.3 mil millones de pesos en renovar escuelas públicas de educación básica y de bachillerato; y 4.6 mil millones de pesos en reacondicionar centros de salud del sistema IMSS Bienestar, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

Recordó que el programa de La Escuela es Nuestra y La Clínica es Nuestra se creraron desde la administración anterior, y consisten en crear comités de padres de familia en cada escuela y centro de salud para que definan qué proyecto impulsar y se les asignan recursos para llevarlos a cabo.

Son, este año, cerca de 24 mil millones de pesos para la Escuela es Nuestra y cerca de 5 mil millones de pesos para La Clínica es Nuestra. En el caso del ISSSTE ya va muy avanzado, las escuelas también, y en el caso del IMSS Bienestar esta semana se deposita para que inicien los trabajos por tercera o cuarta ocasión.

“El cuarto año ya de La Clínica es Nuestra en el IMSS Bienestar, por primera vez en Yucatán”, puntualizó Sheinbaum.

Los avances en la inversión de los programas La Escuela es Nuestra y La Clínica es Nuestra, se dieron a conocer en la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, por parte de los titulares de ambos programas, Pamela López; y Alejandro Svarch.

Pamela López informó que este 2026 se han entregado recursos de forma directa y sin intermediarios a 73 mil 443 escuelas en beneficio de alrededor de 8.8 millones de estudiantes.