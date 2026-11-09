Cierran 20 módulos del INE en Hidalgo por paro nacional; ¿qué pasa con los trámites?

Un total de 20 de los 24 módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo suspendieron actividades como parte del paro nacional de trabajadores que exigen mejores condiciones salariales, luego de considerar insuficiente el incremento del seis por ciento autorizado a sus percepciones.

La protesta se extendió a distintas sedes de la entidad, donde el personal dejó de prestar servicio para presionar a las autoridades electorales y conseguir una reunión en la que puedan plantear sus demandas económicas y laborales.

De acuerdo con el reporte de funcionamiento, únicamente cuatro módulos mantienen actividades, mientras que los otros 20 permanecen fuera de servicio, lo que afecta a ciudadanos que tenían previsto realizar trámites relacionados con su credencial para votar.

"Mismo trabajo, digno salario": empleados del INE denuncian que su solicitud de nivelación salarial fue rechazada por supuesta falta de presupuesto. Emmanuel Rincón

La movilización responde al rechazo de los trabajadores al aumento salarial aplicado recientemente, pues consideran que no corresponde a sus necesidades y condiciones laborales.

Los inconformes buscan establecer un diálogo con las autoridades del INE para revisar sus percepciones y alcanzar acuerdos que permitan atender sus exigencias.

Mientras continúa la protesta, los usuarios deberán considerar la suspensión de servicios en la mayor parte de los módulos del organismo en Hidalgo.