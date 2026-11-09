Insistirá Sheinbaum en reforma electoral tras elecciones de 2027

Una vez que concluya el proceso electoral federal de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum insistirá en la presentación de reformas electorales que no fueron aprobadas por el congreso en marzo de 2026, adelantó la titular del Ejecutivo en la rueda de prensa matutina.

En la votación de la reforma electoral planteada por Sheinbaum, los votos del partido Morena no alcanzaron la mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados federales, por lo que fue desechada por la oposición del resto de los partidos.

“Yo hice una propuesta de reforma electoral que no fue aprobada, incluso hice un plan B que tampoco, bueno, una parte fue aprobada, otra parte no.

¿Qué propuse? Y que no más pasen las elecciones, lo voy a volver a proponer porque me parece fundamental que los partidos políticos no tengan tanto financiamiento, que no existan los plurinominales como existen ahora, que haya mayor participación ciudadana, que las elecciones eh tengan menos recursos públicos”, puntualizó Sheinbaum.

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La presidenta reiteró que su propuesta podrá ser planteada nuevamente para, en caso de ser aprobada, pueda entrar en vigor para el siguiente proceso electoral, de 2030.

En la rueda de prensa, la titular del Ejecutivo insistió en que la actual crisis que sufre el INE se gestó por el acuerdo de todos los partidos políticos, a excepción del Movimiento Ciudadano, de avalar la selección mediante tómbola, en donde fue sorteada Guadalupe Taddei.