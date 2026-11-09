Reportan 128 homicidios en primer fin de semana de noviembre de 2026; estos estados lideran la lista

De acuerdo con cifras preliminares, durante el fin de semana pasado se cometieron 128 homicidios dolosos en el país, con 34 casos el viernes 6 de noviembre, 50 asesinatos el sábado y 44 el domingo, se informó en la estadística del gabinete de seguridad.

La información compilada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) establece que, en este periodo, Sinaloa nuevamente fue la entidad con mayor violencia letal, con 16 asesinatos.

Le siguieron en la lista Guanajuato con 13 personas asesinadas; y con 11 homicidios dolosos, por entidad, se registró a Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Jalisco.

El informe Víctimas reportadas por el delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales contó 7 casos en Baja California durante el fin de semana, 6 casos en Michoacán y 5 en la Ciudad de México.

En los estados de Chiapas, Morelos, Nuevo León, Tabasco, Sonora y Veracruz fueron asesinadas 4 personas; mientras que en Colima, Oaxaca y Puebla fueron 3 casos, por entidad.

Los datos preliminares del secretariado establecen que en los primeros 8 días de noviembre en el país se asesinaron a 320 personas, para un promedio de 40 casos por día.