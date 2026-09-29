Más de 7 millones ya tienen su credencial del Servicio Universal de Salud: Eduardo Clark 

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que más de 7 millones de personas ya cuentan con el registro para incorporarse al Servicio Universal de Salud, mientras continúa el proceso de credencialización dirigido principalmente a personas adultas mayores.

Durante la conferencia mañanera de este martes, Clark destacó los avances en la construcción del nuevo esquema de atención médica, cuyo objetivo es integrar los servicios públicos de salud y facilitar que la población pueda recibir atención sin que su derechohabiencia de origen represente una limitante.

El funcionario hizo un llamado a las personas adultas mayores que aún no han realizado su registro para que aprovechen la convocatoria vigente y obtengan su credencial del Servicio Universal de Salud.

¿Cómo formar parte de este sistema?

De acuerdo con lo expuesto por Clark García Dobarganes, las personas interesadas pueden consultar la información y ubicación de los módulos a través de la página de la Secretaría de Bienestar o mediante la línea telefónica 079.

La credencialización constituye uno de los primeros pasos para poner en marcha este modelo de atención. El gobierno federal ha señalado que el documento permitirá identificar a las personas dentro del sistema y facilitará el acceso a los servicios de las instituciones públicas de salud.

El proyecto contempla que, paulatinamente, la población pueda recibir atención en unidades del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, independientemente de la institución a la que originalmente se encuentre afiliada.

Continúa incorporación de personal médico

Otro de los puntos destacados dentro de la estrategia es la incorporación de profesionales de la salud para ampliar la capacidad de atención primaria.

La convocatoria permanece abierta para médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, personal técnico y auxiliares de enfermería que estén interesados en integrarse a los nuevos consultorios del Servicio Universal de Salud.

El gobierno federal tiene prevista la creación y puesta en operación de 12 mil 750 consultorios de atención primaria en los 24 estados donde opera el IMSS-Bienestar. Estos espacios están contemplados para comenzar operaciones en enero de 2027 y permitirían ampliar la capacidad de atención en el primer nivel.

Clark explicó previamente que incluso médicos y enfermeras jubilados podrán incorporarse al programa sin perder su pensión, con la posibilidad de participar en distintos horarios de acuerdo con las necesidades de cada comunidad.

La convocatoria para integrar al personal de salud permanecerá abierta hasta el 31 de octubre, a través del portal oficial del Servicio Universal de Salud.