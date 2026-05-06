Simulacro Nacional deja saldo de seis personas lesionadas en CDMX

El Simulacro Nacional 2026 por sismo, que se llevó a cabo este 6 de mayo, dejó en la Ciudad de México seis personas lesionadas, entre ellas, una mujer de 63 años de edad que resultó con posible fractura de fémur, durante la evacuación de los edificios, informaron autoridades capitalinas.

De los lesionados, otras tres personas se hirieron por caída durante la evacuación y una persona presentó crisis convulsiva y otra más, una nerviosa. Únicamente la adulta mayor que resultó con fractura requirió traslado a un hospital.

El resto de las personas fueron atendidas en el lugar, dijo la secretaria de Salud, Nadine Gasman.

A pesar de señalar que aún se desconocen las causas de estos incidentes, Gasman aseguró que “pudieron haber entrado en pánico” o se pusieron nerviosas con la alerta.

Los incidentes se registraron en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac y Gustavo A. Madero.

Foto: Especial

A pesar de esa cifra, la jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que el ejercicio resultó todo un éxito, por el grado de participación ciudadana, que rebasó las cifras de los simulacros de los últimos ocho años.

Informó que participaron ocho millones 610 mil 519 personas, fueron evacuados 30 mil 753 inmuebles, de los cuales 24 mil 910 fueron establecimientos privados y cinco mil 843 instituciones públicas.

En el pasado simulacro de febrero, el primer ejercicio metropolitano, se registraron 21 mil 759 inmuebles. El tiempo promedio de evacuación fue de un minuto 48 segundos.

En ese sentido, la jefa de Gobierno destacó que la participación en el simulacro de este miércoles 6 de mayo, es la cifra más alta de inmuebles participantes.

Son 30 mil 753 inmuebles, lo que muestra no solamente una mayor participación, sino que también una mejor organización institucional ciudadana y también una mejor toma de conciencia para participar voluntaria y activamente en este ejercicio”, dijo desde las instalaciones del C-5, donde presentó los resultados del ejercicio, que se enmarcó en el 40 aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil.

Eficiencia de los altavoces

De los 14 mil 156 altavoces con que cuenta la ciudad, 13 mil 979 funcionaron, es decir, una eficiencia de 98.75 por ciento según el coordinador general del C-5, Salvador Guerrero Chiprés.

Además, se activó la alerta en los teléfonos de los ciudadanos, que emite la Presidencia, a través del Sistema tipo Cell BroadCast, “lo que permite salvar vidas y anticipar el peligro”, dijo Clara Brugada.

Foto: Especial

Sin embargo, será Protección Civil del gobierno federal la que determine la efectividad de este sistema, precisó.

En el ejercicio, que inició a las 11:00 horas, con una hipótesis de “sismo fuerte” de magnitud 8.2 con epicentro al noroeste de Acapulco, Guerrero, a una profundidad de 18 kilómetros, los sistemas de infraestructura prioritaria de la ciudad, como el Metro, Metrobús, Tren Ligero, RTP, Trolebús, además de hospitales y sistema penitenciario, presentaron saldo blanco y “sin incidentes”, precisó la jefa de Gobierno.

Destacó que en la explanada del Monumento a la Revolución se habilitó un “simulacro de alta peligrosidad, en el que participaron dependencias como la Cruz Roja, Marina, y Protección Civil, entre otras, con la recreación de escenarios catastróficos, el cual se desarrolló con éxito”.

Buscan mayor registro de inmuebles

Ante estas cifras, Clara Brugada lanzó un reto a su gabinete, los comprometió a que para el próximo simulacro nacional, programado para el 19 de septiembre próximo, cada institución “se recreen cinco escenarios de este tipo” y se alcance la cifra de 40 mil inmuebles registrados.

También se buscará reducir a menos de 60 segundos el tiempo de evacuación de inmuebles.

Les encargamos y vamos a hacer una estrategia para lograrlo. De lo que se trata es avanzar en la respuesta y reacción ciudadana en materia de protección civil, en escenarios concretos, necesitamos ver qué pasaría en circunstancias muy difíciles y cómo podríamos llevar a cabo las acciones para enfrentarlo”.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

Así que el 19 de septiembre vamos a prepararnos para escenarios muy difíciles y la reacción que tendríamos que hacer”, dijo al tiempo de agradecer la participación masiva de la ciudadanía en el simulacro.

“Vamos a seguir haciendo estos ejercicios, para que esta ciudad tenga una evacuación cada vez más rápido. Nos va a ayudar que si nos da 60 segundos la alerta sísmica, en menos de 60 segundos logremos evacuar, desde cualquier lugar, desde cualquier situación”, concluyó.

Clara Brugada encabezó la evacuación del Antiguo Palacio del Ayuntamiento en un minuto 45 segundos después de que se activó la alerta sísmica, salió por la puerta Cero, acompañada de su mascota Iztli.

Hay que organizarse para poder evacuar bien de las viviendas, los centros de trabajo y las escuelas”, expresó antes de abordar un vehículo oficial para dirigirse al C-5, donde instaló la Sala de Crisis, en la que participaron representantes de instancias federales y locales.

Durante el ejercicio, un dron de la Comisión Nacional de Protección Civil se desplomó en la calle 20 de Noviembre, a un lado del edificio Cúspide del gobierno capitalino, causando un estruendo al momento de caer en un puesto metálico de revistas y luego al piso, lo que a generó temor entre los participantes en el simulacro.

Foto: Karina Tejada | Excélsior

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