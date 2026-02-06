Más de 1 millón de habitantes de Michoacán son beneficiarios Bienestar: Ariadna Montiel

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que más de 1 millón 70 mil habitantes de Michoacán reciben actualmente programas sociales federales, con una inversión programada para este año superior a 30 mil 270 millones de pesos, como parte del Plan Michoacán.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbam Pardo, Montiel Reyes presentó los avances del Plan Michoacán y destacó la aceleración de las políticas sociales en el estado, subrayando el compromiso del gobierno federal con los sectores más vulnerables de la población.

Detalló que desde el arranque del plan, a finales de 2025, se han realizado 23 ferias del Bienestar con atención directa a cerca de 280 mil personas, quienes han acudido a solicitar servicios y apoyos del gobierno federal y estatal. La meta, dijo, es llevar estas ferias a los 113 municipios michoacanos.

Además, destacó las visitas casa por casa para informar a la población sobre el plan y recabar necesidades. A la fecha, precisó, se han visitado 778 mil viviendas con la participación de servidores públicos y servidores de la nación, cubriendo las 13 regiones en que fue dividido el estado para estas tareas.

Beneficiarios Bienestar en Michoacán

Montiel Reyes aseveró que continúan y se fortalecen programas como la Pensión para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, apoyo a madres trabajadoras, Sembrando Vida, Salud Casa por Casa y el programa de estufas de leña en comunidades indígenas, principalmente en la región purépecha.

En tanto, destacó la relevancia del programa ‘Sembrando Vida’ y el apoyo de ‘Bienpesca’ para los trabajadores de la costa del estado.

Mencionó también los programas de ‘Producción para el Bienestar’ y la entrega gratuita de fertilizantes, insumos vitales para respaldar a los pequeños campesinos y productores locales agrícolas.

En marco de los planes de justicia para los pueblos indígenas, resaltó el apoyo a niñas y niños menores de cuatro años, hijos de mujeres indígenas.

En esta línea, indicó que, actualmente 11 mil 50 menores de la región purépecha ya reciben 1,650 pesos bimestrales; la meta es alcanzar 93 mil 500 beneficiarios, con una inversión estimada de 673 millones de pesos.

