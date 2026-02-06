Balacera en centro de Monterrey deja dos personas graves

Aunque las autoridades de Monterrey informaron que las personas que resultaron heridas ayer en la balacera registrada en las inmediaciones del Mercado Juárez tenían heridas que no eran de consideración, el IMSS Nuevo León afirmó que atiende a dos lesionados de gravedad.

A través de un comunicado, la institución especificó que la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia Número 21 atiende a seis personas con heridas por arma de fuego, de las cuales dos son reportadas con heridas graves.

"En cuanto se identificó el incidente, se activaron los protocolos de atención inmediata en la red de unidades médicas del IMSS cercanas al evento", precisó el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de un comunicado.

Balacera por venta de droga

La balacera se registró la tarde del jueves, sobre la avenida Juárez y Aramberri en el centro de la ciudad.

Los hechos son adjudicados a una disputa por el control de la venta de droga en la zona.

Presuntamente, miembros de grupos antagónicos se enfrentaron a balazos y los proyectiles hirieron a inocentes que se encontraban en ese concurrido sector del primer cuadro de la ciudad.

La Fiscalía de Nuevo León confirmó siete heridos, cinco mujeres y dos hombres.

*bb