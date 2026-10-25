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Aumentan a 780 los casos de gusano barrenador en humanos; suman 8 muertes

La Secretaría de Salud confirmó un total acumulado de 780 casos de miasis en humanos por gusano barrenador y 8 defunciones asociadas en 28 estados.

Por: Patricia Rodríguez Calva

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a la aparición de heridas sospechosas y solicitar valoración médica sin demora
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a la aparición de heridas sospechosas y solicitar valoración médica sin demoraFoto: Especial

Actualmente, sólo 4 estados del país se mantienen libres  de casos de miasis en humanos por gusano barrenador (Cochliomyia Hominivorax).

Se trata de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

De acuerdo al último informe epidemiológico de la Secretaría de Salud con corte al 16 de octubre, en 28 entidades se registraron  780 personas afectadas con esta infestación parasitaria y 8 muertes asociadas al padecimiento.

Cabe señalar que la contabilización, inició  el  17 de abril de 2025, cuando se confirmó el primer caso en una mujer de 77 años de edad del  municipio de Acacoyagua, Chiapas.

De  la cifra total acumulada, 663 casos ocurrieron en lo va del año  y  117 se registraron en 2025.

¿QUÉ ESTADOS REPORTAN MÁS CASOS?

Hasta la semana epidemiológica 40, con el 21.9 % del total, es decir, con 171 registros,  Chiapas encabezó la lista de las 5 entidades con el  mayor número.

Le siguieron:

-Veracruz: 125 (16 %)

-Puebla: 74 (9.5%)

-Oaxaca:  70 (9  %)

-Yucatán: 54 (6.9 %)

Con respecto a las  8 muertes, estas ocurrieron en Oaxaca y Veracruz con  2 decesos por entidad.  Nayarit, Puebla, Querétaro y Yucatán registraron una defunción.

ZONAS RURALES  LAS MÁS AFECTADAS

La más reciente publicación “Panorama Epidemiológico de Miasis  por C. hominivorax en humanos 2026, México”, expone que  del total de casos confirmados el 68  % fueron identificados dentro de poblaciones rurales y el 32 % en zonas urbanas.

El 59 % de los pacientes  reportó haber tenido contacto con animales, principalmente con perros y  bovinos.

No obstante, el 41% de los casos no refirió contacto animal.

En lo referente al  género, los hombres representaron el 71 % de todos los pacientes.

Por grupo de edad, los mayores de 60 años concentraron el 60.82  % de los casos confirmados y  la edad promedio fue de 62 años en un rango de 1 a 98 años.

Por lo anterior, en las conclusiones de su informe, la Secretaría de Salud detalló que “la reproducción del insecto está estrechamente asociada con la presencia de animales de sangre caliente. Por ello, un incremento en los casos de miasis animal suele correlacionarse con un aumento en los casos humanos. Las miasis humanas son más frecuentes en poblaciones rurales”.

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