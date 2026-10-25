Inicia registro para Beca Rita Cetina de primaria y secundaria

Del 26 de octubre al 6 de noviembre, las familias podrán realizar el trámite en línea; el apoyo para útiles y uniformes es de 2 mil 500 pesos anuales

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrirá del 26 de octubre al 6 de noviembre el registro para acceder a la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

El trámite se realizará en línea, a través del portal www.becaritacetina.gob.mx. Para completarlo, las familias deberán contar con la CURP certificada de la persona solicitante y de sus hijas e hijos, un correo electrónico, un número de celular y una cuenta Llave MX.

De acuerdo con la SEP, el apoyo para estudiantes de primaria consiste en un pago anual de 2 mil 500 pesos para uniformes y útiles escolares. En secundaria, la beca entrega mil 900 pesos bimestrales por familia con un estudiante en ese nivel educativo, más 700 pesos bimestrales por cada alumno adicional de secundaria dentro del mismo hogar.

La dependencia informó que, durante el ciclo escolar 2026-2027, la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica beneficia a 14 millones 960 mil 755 estudiantes, desde preescolar hasta secundaria, con una inversión de 84 mil 820 millones 233 mil pesos.

En cuanto al apoyo para uniformes y útiles escolares, la SEP reportó que 6 millones 694 mil 988 alumnos de primero a sexto de primaria recibieron un pago anual de 2 mil 500 pesos al inicio del ciclo escolar, con una inversión de 16 mil 700 millones de pesos.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, señaló que se reforzará la difusión de la convocatoria para que las familias conozcan el procedimiento y puedan realizar el registro dentro del plazo establecido.

La SEP recomendó verificar con anticipación las CURP y crear una cuenta Llave MX para facilitar el trámite, así como consultar la información en los canales oficiales.