Sheinbaum pide resistir retorno a corrupción y privilegios

El actual régimen y sus funcionarios no deben retornar a la corrupción de los gobiernos del pasado, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum y ejemplificó con los vicios que se gestaron en la construcción de viviendas por parte del gobierno federal.

Desde Morelia, Michoacán, reconoció que incluso antes de la llegada del llamado periodo neoliberal, durante los gobiernos del PRI, también se vivió un periodo de corrupción que se reflejó en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, y en el caso de vivienda, en la entrega de créditos impagables.

“Por lo menos 36 años de un periodo en la historia de méxico que hay que recordar para no repetir nuevamente, el llamado periodo neoliberal.

“Todo cambió y todos los que somos parte de las instituciones públicas debemos recordar eso siempre. No debe haber ni corrupción ni privilegios en la cuarta transformación de la vida pública de México”, afirmó Sheinbaum desde Morelia.

Expuso que durante el periodo neoliberal la corrupción en el Infonavit se reflejó en el otorgamiento a los derechohabientes de créditos impagables, y especificó casos en que los beneficiarios, recibían un crédito, y tras haber pagado hasta ocho veces ese monto, la deuda se había incrementado hasta diez veces el monto inicial.

“No hay, yo creo en la historia del mundo un crédito de esta característica. ¿Cuanto deben estas familias hoy? Nada. Cero pesos”, enfatizó la titular del Ejecutivo.

Los créditos que ahora entrega el Infonavit no se actualizan con el salario mínimo, ni la inflación, sino que se otorgan a tasa fija y en plazos predeterminados.

“Lo que pagan hoy para cubrir su crédito es lo mismo que van a pagar siempre, esta fijo todos los meses de aquí a que terminen su crédito. Se les va descontando intereses y capital”, aseguró la presidenta.

Desde Morelia, Sheinbaum hizo una evaluación del Programa de Vivienda de su administración y reiteró que la meta es construir hasta un millón 800 mil viviendas, y no solo limitarse a entregar créditos para la adquisición de vivienda construida por empresas privadas.