Capturan a implicado en ejecución de 5 personas ocurrida en Pachuca, Hidalgo

A casi cuatro años de un ataque armado que dejó cinco personas sin vida y una más gravemente herida en Pachuca, Hidalgo, autoridades estatales informaron la detención de un hombre señalado como probable participante en los hechos.

El individuo, identificado por sus iniciales A. F. A., fue aprehendido en cumplimiento de una orden judicial por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado contra cinco víctimas y homicidio calificado en grado de tentativa.

Según las investigaciones, el crimen se registró en mayo de 2022 en las inmediaciones del mercado Primero de Mayo en Pachuca.

En ese lugar, el ahora detenido habría actuado junto con otro sujeto para abrir fuego contra un grupo de personas, provocando la muerte de cinco de ellas y dejando a una más lesionada.

La orden de aprehensión fue solicitada por el Ministerio Público tras reunir diversos elementos de prueba que sustentan la posible participación del acusado.

El mandato fue autorizado por un juez y ejecutado el pasado 4 de mayo por agentes de investigación.

En las próximas horas, el detenido será presentado ante un juez de control, donde la autoridad ministerial formulará la imputación correspondiente y se determinará su situación jurídica.

Cabe recordar que por este mismo caso, otro implicado ya fue sentenciado a 60 años de prisión.

Con esta nueva detención, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento total de uno de los hechos violentos más impactantes registrados en la ciudad en años recientes.

JCS