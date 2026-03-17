Mariposa monarca ocupó 2.93 hectáreas, 64% más que el año pasado

La mariposa monarca (Danaus plexippus) ocupó 2.93 hectáreas en esta Temporada de Hibernación 2025-2026, lo que representa un incremento de 64% con respecto a 2024-2025.

En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Medios Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, destacó que la mariposa monarca formó 09 colonias en los bosques de oyamel del Estado de México y Michoacán.

Explicó que tres colonias se ubicaron en Michoacán, seis en el Estado de México, cinco dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y cuatro fuera del área natural protegida.

Detalló que la colonia más grande de 1.62 hectáreas se localizó en el ejido El Rosario en Michoacán y la más pequeña en San Francisco Oxtotilpan, Estado de México de 0.031 hectáreas.

“Hoy tenemos mejores datos de población de Monarca que en años anteriores, pero no deja de ser este un tema de enorme preocupación. Primero, el cambio climático que tiene una participación muy concreta, un impacto muy fuerte en las comunidades de Monarca, pero sin duda los plaguicidas son, desde mi punto de vista, el tema al que debemos realmente enfocar nuestra tarea.

Y en estas negociaciones que se van a abrir con Estados Unidos y Canadá, este debe ser un tema que tenemos que abordar con ellos, porque debemos proteger a la mariposa Monarca y sí, estamos realmente preocupados por estas tres situaciones, que es el turismo que a veces no es el mejor turismo, la eliminación de los plaguicidas y desde luego el cambio climático”, afirmó.

La superficie más baja ocupada históricamente por las colonias de la mariposa Monarca se registró en 2013-2014 con apenas 0,67 hectáreas y la más alta ocurrió entre 1996 y 1997 con 18.19 hectáreas.

La mariposa monarca Foto: Ernesto Méndez

JCS