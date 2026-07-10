Mario Delgado y Joaquín Díaz reconocen a ganadores de la Olimpiada del Conocimiento 2026

Un grupo selecto de 14 estudiantes de sexto grado de primaria, elegidos minuciosamente entre un universo de más de 36 mil alumnos del estado de Yucatán, fue recibido en la capital del país por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador yucateco, Joaquín Díaz Mena. La ceremonia oficial se efectuó en el Salón Rosaura Zapata del edificio sede de la dependencia federal, donde las autoridades de ambos niveles de gobierno reconocieron el talento, la disciplina y las horas de estudio invertidas por los menores en su formación académica formal.

Durante el encuentro institucional, el titular de la Secretaría de Educación Pública felicitó a las y los alumnos a nombre de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El funcionario federal enfatizó que la educación pública constituye la vía idónea para transformar las realidades familiares y comunitarias, instando a los jóvenes a considerar este triunfo académico como un primer paso hacia metas más ambiciosas. “Obtener este reconocimiento es resultado de un gran esfuerzo, muchas horas de estudio y disciplina”, subrayó el secretario al augurarles un futuro profesional exitoso.

En su intervención histórica, Delgado Carrillo vinculó este logro con el legado de heroínas yucatecas como Rita Cetina y Elvia Carrillo Puerto, precursoras de la educación femenina y los derechos democráticos. El funcionario precisó que la prioridad gubernamental en 2026 es el fortalecimiento de la infraestructura escolar para que la juventud construya mejores oportunidades de desarrollo. Remarcó que la actual presidencia de una científica en el país es consecuencia directa de esas luchas históricas que abrieron las aulas a las mujeres mexicanas.

Por su parte, el gobernador Joaquín Díaz Mena manifestó su profundo orgullo por la delegación escolar, afirmando que estos niños simbolizan a miles de estudiantes y representan lo mejor de Yucatán. El mandatario estatal exhortó a los galardonados a mantener la confianza en sus capacidades individuales, recordándoles que el origen geográfico o las limitaciones de recursos económicos no son impedimentos para sobresalir. “Esta visita a las instalaciones de la SEP debe quedar grabada en su memoria y convertirse en la motivación para alcanzar todos los éxitos que se propongan”, declaró el Ejecutivo estatal.

Previo al acto protocolario, los 14 alumnos galardonados provenientes de municipios como Mérida, Kanasín, Umán, Maní, Yaxcabá, Maxcanú y Hunucmá realizaron un recorrido cultural por el Museo Vivo del Muralismo. En este recinto emblemático apreciaron el patrimonio artístico que resguarda el 30 por ciento de la obra mural de Diego Rivera, además de conocer el histórico escritorio utilizado por José Vasconcelos en 1921 durante el inicio de la primera cruzada nacional de alfabetización en el país.