Detienen a chofer de tractocamión con más de 7 mil cartuchos útiles

Un cargamento de siete mil 425 cartuchos útiles y una mira telescópica para armas de fuego fue asegurado por autoridades federales, esto ocurrió durante una inspección a un tractocamión de una empresa de paquetería que circulaba por una carretera de Chihuahua.

La acción fue realizada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las labores de vigilancia implementadas en las principales vías de comunicación del país.

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento ocurrió sobre la carretera federal Miguel Ahumada-Ciudad Juárez, donde los agentes efectuaban recorridos de inspección y prevención, cuando ordenaron al operador del tractocamión detener la marcha para llevar a cabo una revisión de rutina.

Las autoridades informaron que el detenido, junto con el material asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal Foto: Especial

Durante la inspección de la carga, los efectivos localizaron diversas cajas en cuyo interior estaban ocultos los siete mil 425 cartuchos, así como una mira telescópica para armas de fuego, por lo que procedieron a la detención del conductor.

Las autoridades informaron que al detenido le fueron leídos sus derechos constitucionales y posteriormente fue puesto, junto con el material asegurado, a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

Será esa representación social la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar la situación jurídica del imputado conforme a la ley.