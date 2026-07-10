Gobierno de Puebla renovará las 53 mil calles de la capital: Alejandro Armenta

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que, al finalizar su sexenio, dejará las 53 mil calles de Puebla capital con pavimento nuevo, lo anterior durante un recorrido por el circuito de vialidades rehabilitadas en la zona metropolitana de la entidad.

El objetivo, de acuerdo con el mandatario poblano, es renovar las vialidades de la entidad. Asimismo, adelantó que durante 2027 su administración se enfocará en la rehabilitación de las calles secundarias.

“Durante este sexenio, pretendemos dejar nuevas las 53 mil calles que tiene Puebla capital y todas las carreteras estatales de Puebla. Ese es el objetivo”, señaló el mandatario.

Armenta Mier encabezó un recorrido por las 33 vialidades intervenidas en la zona metropolitana, ubicadas en puntos estratégicos. En total son 5 circuitos de vías principales que, hasta el momento, equivalen a 5000 calles.

De esta manera el gobierno de la entidad beneficia a siete municipios, 296 colonias y un total de 1.9 millones de habitantes que disfrutarán de estas nuevas calles.

Por otro lado, lamentó que, previo a su gobierno, de las 53 mil calles de la capital poblana el 80 por ciento se encontraban destrozadas, por lo que afirmó: “vamos a poner a Puebla cómo se merece”.

Estrategia bajo un nuevo modelo Alejandro Armenta aprovechó para agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo recibido para ejecutar estás obras. Señaló que el gobierno a su cargo adquirió equipo propio para lograr este objetivo, que se traduce en 14 trenes de pavimentación, mientras que Petróleos Mexicanos (Pemex) suministró 12 mil toneladas de asfalto AC-20, con este modelo se logró ejecutar la obra al 30 por ciento de su valor.

De esta manera, se consolida la estrategia para mejorar la infraestructura de la entidad. En ese sentido, el objetivo para lo que resta de 2026 es repavimentar 100 vialidades, equivalente a 28 mil calles y un total d 420 kilómetros , es decir, cuatro veces el trayecto de Puebla Capital a la Ciudad de México.

Entre las vialidades intervenidas destacan la Diagonal Defensores de la Patria, 24 sur, Prolongación Reforma, entre otras. Con ello, el gobierno de Puebla impulsa mejores condiciones de movilidad para la población.