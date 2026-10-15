IA convierte datos en decisiones

La inteligencia artificial está cambiando la manera en que las empresas definen su rumbo, ya que más allá de automatizar tareas, su capacidad para analizar grandes volúmenes de información, permite anticipar necesidades, optimizar procesos y construir estrategias más precisas.

Pedro Maldonado, Country Manager de Amazon Business México, contó durante su participación en la séptima edición del Foro Excélsior, que uno de los principales cambios que traerá esta tecnología será democratizar el acceso a herramientas de análisis para que todos los negocios las puedan usar.

“Uno de los principales cambios que traerá la IA será el acceso a análisis de datos más sofisticados, que nos permitirán tomar mejores decisiones”, señaló.

Durante años, las grandes empresas han contado con mayores recursos para desarrollar modelos, algoritmos y sistemas de análisis, mientras que las pequeñas y medianas empresas enfrentaban mayores barreras para acceder a estas herramientas.

Ahora, la inteligencia artificial comienza a reducir esta brecha y a brindar acceso a capacidades de análisis más sofisticadas.

Maldonado explicó que, a través de Amazon Business, las empresas pueden acceder a herramientas de análisis utilizadas por grandes organizaciones e incorporar estos datos en sus propios modelos de IA, lo que les permitirá aprovechar mejor sus recursos.

Este acceso abrirá la posibilidad a las empresas a tomar decisiones más precisas y estratégicas, con independencia de su tamaño.

Uno de los ámbitos donde esta transformación comienza a ser más evidente es en las compras empresariales.

De acuerdo con Maldonado, durante años, muchas organizaciones han gestionado sus adquisiciones mediante procesos manuales y reactivos, lo que ha limitado su capacidad para anticiparse a sus necesidades.

Sin embargo, esta situación ha cambiado gracias al uso de la IA, que permite analizar patrones de consumo, frecuencia de compra y necesidades recurrentes para anticipar lo que una empresa realmente necesita.

“El uso de datos nos permitirá desarrollar mejores modelos de predicción y ahora tenemos la oportunidad de llevarlos a una mayor escala sin necesidad de incrementar los costos”, dijo.

De este modo, la tecnología ayuda a reducir tiempos y hacer más eficiente la gestión de recursos, pues el objetivo no solamente es comprar, sino tomar mejores decisiones para ejecutar una correcta estrategia empresarial.

“Nos ayuda a pasar de un modelo de compras transaccional, en el que las empresas reaccionan a lo que sucede, a un modelo de compra predictivo, capaz de anticiparse a las necesidades”, sostuvo.La gran oportunidad para las PyMEs

La democratización tecnológica abre nuevas posibilidades para las pequeñas y medianas empresas. Una compañía puede generar información sobre sus compras, identificar patrones y utilizar herramientas de inteligencia artificial para tomar decisiones más informadas.

“Ya no hay empresa demasiado chica para que pueda usar IA, todos la podemos utilizar”, afirmó Maldonado.

El directivo subrayó que la tecnología no sustituye la capacidad de las personas para ejecutar una estrategia, pues ésta aporta información y herramientas de análisis, mientras que las decisiones siguen dependiendo de quienes conocen la operación.

“La IA nos va a dar la data, pero los que tienen que ejecutar son los humanos que la están aplicando”, señaló.

Por ello, adoptar estas herramientas requiere involucrar a toda la organización, desde los líderes hasta los empleados que realizan las tareas cotidianas.

También enfatizó que migrar a su uso es un proceso que se debe de tomar desde todos los aspectos de la compañía para que los resultados sean favorables.

El directivo explicó que la carrera de esta nueva tecnología apenas comienza y que todavía existen espacios para definir las estructuras y regulaciones que permitan aprovecharla.

Ante este escenario, las empresas no necesitan transformar toda su operación de inmediato. El primer paso puede ser experimentar con herramientas que permitan identificar oportunidades concretas de mejora.

“Todavía no hay un gran ganador de la inteligencia artificial, entonces todos tenemos la puerta abierta”, afirmó Maldonado.

Finalmente, Maldonado señaló que el gran reto consiste en convertir los datos en acciones concretas para las empresas. En este sentido, experimentar y adaptarse a nuevos procesos representa una oportunidad para anticiparse a las necesidades de los clientes y construir estrategias más sólidas.

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