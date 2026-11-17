Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, reconoció el esfuerzo que hacen los y las maestras en las aportaciones pedagógicas que se han desarrollado en el modelo de escuelas intégrales en Michoacán.

Durante una visita a la Escuela Integral de Educación Básica “José María Morelos”, el secretario subrayó la importancia de generar espacios para compartir experiencias pedagógicas, reflexionar sobre la enseñanza y valorar el trabajo cotidiano de quienes acompañan la formación de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, recalcó que la transformación educativa impulsada por el gobierno reconoció a las y los docentes como profesionales de la educación, con autonomía profesional y un papel protagónico en los procesos formativos.

“Me conmueve y quiero darles todo el reconocimiento porque son maestros con una profunda convicción en favor de nuestra niñez, de nuestras infancias”, reconoció.

En compañía de Patricia Flores Anguiano, secretaria de Educación de Michoacán, el secretario afirmó que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) debe mantenerse como un modelo ejemplar para quienes participan directamente en las aulas.

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“Lo que ya funciona, lo que les ha mostrado históricamente que tiene un impacto en los niños, en la comunidad también, no solo en la escuela, es algo que debemos retomar de manera permanente”, indicó.

Igualmente, Mario Delgado recalcó la disposición de la dependencia a su cargo para mantener el diálogo respetuoso con las organizaciones magisteriales, atender coincidencias y diferencias, así como avanzar en la solución de rezagos históricos.

Por su parte, Patricia Flores Anguiano, puntualizó la importancia de que el secretario de Educación Pública conozca de primera mano el trabajo de las comunidades escolares y el modelo pedagógico de las Escuelas Integrales de Educación Básica en la entidad.