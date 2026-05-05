¿Nuevo León permitirá consumo de alcohol en la vía pública durante el Mundial 2026?

Mientras que el plan de seguridad para el Mundial de Futbol 2026 a realizarse en Nuevo León ya está definido lo que todavía falta por decidir es sí se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en las zonas peatonales de las Fan Zone.

Los alcaldes de Monterrey y Guadalupe hablaron del tema tras una reunión del Comité Coordinador de Nuevo León FIFA 2026, este martes.

Los establecimientos que ya tienen permiso para venta de alcohol podrán vender el alcohol dentro del establecimiento y se está definiendo obviamente poder salir de estos establecimientos", dijo el edil regio.

Agregó que hasta ahora buscan un acuerdo porque como vendrán turistas de distintas partes en dichos lugares existen normativas distintas.

Por ejemplo, vemos que en otras ciudades de México o del mundo hay gente que puede, a la mejor caminar con una bebida en la mano y nuestro reglamento impide que sea de esta manera", explicó.

Por otra parte, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, adelantó que es el siguiente punto que sigue por definir.

Sabemos que hay muchos turistas que en sus ciudades no tienen ese impedimento (consumir alcohol en la vía pública). Entonces nosotros estamos abordando el tema, yo creo que el acuerdo próximo será ese", puntualizó.

¿Habrá clases durante el Mundial?

Por Arturo Páramo

La euforia por el Mundial de Futbol 2026, del que México es sede junto con Estados Unidos y Canadá, ha llegado a las aulas. Ante el arranque de la justa mundialista el próximo 11 de junio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que se encuentra evaluando modificaciones oficiales al calendario escolar.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, informó que la decisión final se tomará la próxima semana en una reunión clave con los secretarios de educación de todos los estados del país.

No todos los estados seguirán la misma estrategia. Las entidades que albergarán partidos (Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León) son las más interesadas en ajustar sus calendarios debido a la logística, el tráfico y la seguridad.

Estas son las propuestas sobre la mesa:

Jalisco: Plantea la transición a clases en línea durante los días de partido.

Nuevo León: Propone adelantar el fin de curso o modificar horarios.

Ciudad de México: La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha sugerido la posibilidad de suspender clases presenciales y optar por el trabajo a distancia.

Factores que obligan al cambio de calendario

Además de la fiebre mundialista, Mario Delgado señaló que existen otros factores críticos que los estados han puesto como prioridad para modificar las fechas escolares:

Altas temperaturas: El clima extremo y las olas de calor en el norte y sureste del país.

Peticiones magisteriales: El diálogo abierto con maestros y maestras que solicitan ajustes por temas pedagógicos y logísticos.

Soberanía de los estados: Aunque se busca un acuerdo conjunto, cada estado tiene cierta flexibilidad para adaptar el calendario a sus necesidades locales.

Tendremos una respuesta definitiva la próxima semana. Estamos dialogando con todos los sectores para decidir qué es lo mejor para los estudiantes", afirmó Delgado.

jcp