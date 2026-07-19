Marina detiene a 10 en cateos realizados en Nayarit, entre ellos operador de grupo delictivo

José Guadalupe "N", presunto operador de una organización delictiva y coordinador de actividades criminales en los estados de Nayarit y Tlaxcala, fue detenido junto con otras nueve personas, durante un operativo realizado en la primera entidad, por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina).

La dependencia indicó que, a partir de labores de inteligencia y vigilancia, se identificaron diversos inmuebles presuntamente utilizados por integrantes de un grupo delictivo con presencia en Nayarit.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos están relacionados con diversos hechos delictivos, entre ellos homicidio, secuestro, extorsión y delitos contra la salud.

Con los datos recabados se obtuvieron de un Juez de Control siete órdenes de cateo, las cuales fueron cumplimentadas de manera simultánea, en los municipios de Tepic y Xalisco, por elementos de la Marina, con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Como resultado de las diligencias, fueron detenidas diez personas, entre ellas, José Guadalupe “N”; además se aseguraron tres armas largas, tres vehículos y diversos teléfonos celulares.

Se indicó que a los 10 detenidos les fueron leídos sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.