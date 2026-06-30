Marco Antonio pasará 26 años en prisión por asesinar a mujer y ocultar el cadáver en una maleta

A 26 años y ocho meses de prisión fue sentenciado Marco Antonio “N”, luego de que la Fiscalía General del Estado de Morelos acreditara su responsabilidad penal en el delito de feminicidio, en hechos suscitados en el 2025 en el municipio de Temixco.

Lo anterior, luego de que Marco Antonio “N” recibiera un fallo de condena al admitir su responsabilidad y solicitar un procedimiento abreviado, tras conocer los elementos de prueba con los que contaba el representante social de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, para acreditar su participación.

De los hechos, el 27 de febrero del 2025 se encontró el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de una maleta, a orillas del río Cuautla en el poblado de Tecomalco, municipio de Ayala, activándose el protocolo de actuación ante el feminicidio.

Derivado de las investigaciones, indicios y periciales practicadas, se determinó que Marco Antonio “N” privó de la vida a la mujer en el interior de su domicilio en el municipio de Temixco y, posteriormente, trasladó el cadáver dentro de una maleta hasta las orillas del río Cuautla en el poblado de Tecomalco, por lo que un juez, a petición del Ministerio Público (MP), solicitó su aprehensión, mandato ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Asesorado por su defensa, Marco Antonio “N” solicitó un procedimiento abreviado al conocer la solidez del caso, en el que el MP de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio estableció su participación en dicho delito.

Así, mediante el mecanismo de terminación anticipada, Marco Antonio “N” admitió su culpabilidad en el delito y fue sentenciado a 26 años y ocho meses de prisión, el pago de una multa y la reparación del daño.