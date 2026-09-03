"La verdad saldrá a la luz"... vicealmirante Manuel Farías Laguna envía nueva carta a Sheinbaum 

En su novena carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para insistir que se facilite la entrega de información por parte de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) para armar su defensa, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna afirmó que la verdad, en su caso, saldrá a la luz.

“Sra. Presidenta (sic), la verdad siempre sale a la luz y toda esta farsa que orquestaron alrededor mío, de mi hermano y personal de la Secretaría de Marina pronto saldrá a la luz”, señaló el ex oficial de la Marina.

Farias Laguna explicó que la dependencia de la que formó parte, y su titular, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, siguen sin cumplir la petición de entregar información con la que puede armar su defensa, ante las acusaciones que enfrenta por contrabando de combustibles.

“Por medio de la presente me vuelvo a dirigir a usted, para pedir su intervención ya que es un asunto relacionado con la negativa por parte de la Secretaría de Marina de la cual, su titular el Alm. Raymundo Pedro Morales Ángeles que depende de usted, sigue negando información solicitada como acto de investigación por medio de la Fiscalía General de la República (FGR) y determinado por audiencia del Juez de Control, información que se ha requerido desde noviembre del 2025 y Marina ha pretendido reservar por ‘Seguridad Nacional’ hasta la fecha”, explicó Morales Ángeles.

El vicealmirante permanece privado de su libertad, junto con su hermano, el almirante Fernando Farías Laguna, en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Ambos exmandos de la Marina, sobrinos del exsecretario de la dependencia, almirante José Rafael Ojeda Duran, enfrentan un proceso por su presunta responsabilidad por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en un caso conocido como “huachicol fiscal”

“Vuelvo ha (sic) solicitar su intervención en este asunto ya que la Secretaría de Marina sigue sin acatar ordenamientos judiciales y ministeriales intransigentemente y siendo usted la superior, tanto administrativo como militarmente hablando, le pido haga un llamado al titular de la Secretaría de Marina para que acate las resoluciones que se le han requerido, toda vez que son documentos cuyo único objetivo es el de demostrar mi inocencia y a su vez queden al descubierto los responsables que orquestaron esta farsa queriéndome utilizar como chivo expiatorio, porque existe evidencia documental que precisa a personajes relacionados con este asunto y no se les ha requerido ni investigado, personajes que forman parte de sus Secretarías de Estado, Senado de la República y miembros de morena que en este momento están en busca de cargos públicos”, explicó, en su carta, el vicealmirante Farías Laguna.

Señaló que las acusaciones en su contra, salida desde la Marina, son una farsa para ocultar a los verdaderos responsables.

“... las personas dentro de Marina que fabricaron esta farsa, me utilizaron y utilizaron a la institución como si fuera una organización criminal para encubrirse ellos mismos, quedaron al descubierto y exhibidos por la propia investigación”, indicó.