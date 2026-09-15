Síntomas de la ameba comecerebros: ¿cuánto tardan en aparecer y cuándo ir a urgencias?

La infección causada por la llamada “ameba comecerebros” puede comenzar con síntomas parecidos a los de otras enfermedades, pero evolucionar rápidamente una vez que aparecen las primeras molestias.

Dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómito están entre las primeras señales de la meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), una infección cerebral poco frecuente provocada por Naegleria fowleri.

El tema volvió a generar atención en México después de que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó que la muerte de un hombre de 34 años en Yucatán fue causada por Naegleria fowleri. La ameba también fue detectada en muestras de un lago artificial donde el paciente realizaba actividades, de acuerdo con el Gobierno estatal.

Las autoridades de Yucatán señalaron que se trata del primer caso registrado en la entidad y precisaron que el cuerpo de agua permanece cerrado. También informaron que el lago no tiene conexión con la red de agua potable ni con otros espacios recreativos, por lo que descartaron un riesgo generalizado para la población.

¿Cuánto tardan en aparecer los síntomas de la ameba comecerebros?

Los síntomas de una infección por Naegleria fowleri no suelen aparecer inmediatamente después del contacto con el agua. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indican que generalmente comienzan alrededor de cinco días después de la exposición.

Sin embargo, el periodo puede variar considerablemente: las primeras manifestaciones pueden comenzar entre uno y 12 días después de que la persona estuvo expuesta a la ameba. Esto significa que alguien podría sentirse bien durante varios días antes de presentar las primeras molestias.

Los primeros síntomas que pueden presentarse son:

Dolor de cabeza

Fiebre

Náuseas

Vómitos

Estas manifestaciones no son exclusivas de una infección por Naegleria fowleri y pueden aparecer en numerosas enfermedades. De hecho, los CDC advierten que durante sus primeras fases la meningoencefalitis amebiana primaria puede parecerse a una meningitis bacteriana, por lo que la exposición reciente al agua puede convertirse en un dato importante para el personal médico.

Naegleria fowleri o también conocida como ameba comecerebros CDC

¿Qué síntomas aparecen cuando la infección avanza?

La enfermedad puede avanzar con rapidez después de la aparición de los primeros síntomas. En etapas posteriores pueden desarrollarse rigidez en el cuello, confusión, desorientación, falta de atención al entorno, convulsiones y alucinaciones.

También pueden presentarse pérdida del equilibrio, sensibilidad a la luz y, en los cuadros más graves, coma. La infección provoca daño en el tejido cerebral y puede producir edema cerebral, una de las complicaciones asociadas con los casos graves.

Esta rapidez en la evolución explica por qué identificar los antecedentes de exposición puede ser relevante. Los CDC señalan que la mayoría de las personas con MAP muere entre uno y 18 días después del inicio de los síntomas y que, en muchos casos, el deterioro ocurre en aproximadamente cinco días.

¿Cuándo hay que acudir a urgencias?

Los CDC recomiendan buscar atención médica inmediatamente ante la aparición repentina de fiebre, dolor de cabeza, vómitos o rigidez en el cuello, particularmente cuando la persona estuvo recientemente nadando, buceando o jugando en agua dulce templada.

Tener alguno de estos síntomas después de nadar no significa automáticamente que exista una infección por Naegleria fowleri. Se trata de una enfermedad extremadamente rara. Sin embargo, la combinación de síntomas compatibles y un antecedente reciente de exposición a agua dulce caliente debe comunicarse al personal médico para que pueda valorar las posibles causas.

La misma recomendación se aplica a las personas que desarrollen dolor de cabeza, fiebre, confusión o vómitos después de haberse realizado un lavado nasal con agua que no haya sido destilada, esterilizada o previamente hervida, debido a que también se han documentado infecciones por esta vía.

¿Cómo ocurre una infección por Naegleria fowleri?

La infección ocurre cuando agua que contiene la ameba entra por la nariz y Naegleria fowleri asciende hasta el cerebro. Esto se ha relacionado principalmente con actividades como nadar o sumergirse en lagos, ríos, estanques y otras fuentes de agua dulce templada.

La enfermedad no se adquiere por beber agua que contenga la ameba y tampoco se transmite de una persona a otra. Los CDC señalan además que las piscinas correctamente mantenidas, desinfectadas y con niveles adecuados de cloro no representan la misma vía de riesgo.

En el caso de Yucatán, las autoridades explicaron que Naegleria fowleri prolifera especialmente en agua dulce estancada y cálida y reiteraron que el lago artificial donde fue detectada permanece fuera de operación mientras continúan las acciones sanitarias correspondientes.