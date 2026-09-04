Se mantiene tren de huracanes pocas veces visto en el Océano Pacífico debido a El Niño

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Impulsado por las aguas cálidas que produce el fenómeno de El Niño, un inusitado tren de huracanes se mantiene en circulación mar adentro en el Océano Pacífico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que el huracán Marie, categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se localiza aproximadamente a 885 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

Destacó que la amplia circulación de Marie refuerza la probabilidad de lluvias fuertes en Baja California Sur.

En tanto, el huracán Karina, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a dos mil 685 kilómetros al oeste-suroeste de Ensenada, Baja California, sin afectar las costas nacionales.

Por su parte, el ojo del huracán Lowell, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se mueve hacia el oeste cerca a 13 kilómetros por hora y se espera que registre un giro brusco hacia el norte-noreste el próximo domingo.

Los vientos máximos sostenidos se mantienen cerca de 205 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes.

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Miami, Lowell afectará con lluvias torrenciales y fuerte oleaje a Kauai, Big Island y Maui, en Hawái.

Pronóstico

El SMN dio a conocer que se esperan lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (norte, centro y oeste) y Tabasco (oeste y sur); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Baja California Sur (centro y sur), Chihuahua (norte, oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (norte, centro y sur) y Nayarit (norte y costa).

Fuertes (de 25 a 50 mm) en Sonora (este y sur), Coahuila (este y sureste), Nuevo León (centro y sur), Jalisco (noreste y este), Colima, Michoacán (norte, oeste, centro y este), Guerrero (oeste, centro y este), Guanajuato (norte, oeste y sur), Querétaro (oeste y sur), Estado de México (suroeste), Puebla (oeste y sureste), Campeche (suroeste) y Yucatán (centro, sur y oeste).

Además de intervalos de chubascos en Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

En el transcurso de la tarde se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California (noreste), Sonora (oeste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (norte y centro), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste y centro).

De 35 a 40 grados en Baja California Sur (noroeste y centro), Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Asimismo, se estima viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California Sur; de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en Baja California Sur y de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California, Oaxaca y Chiapas.