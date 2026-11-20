Tras la afirmación de la empresa de Elon Musk de que las publicaciones en redes sociales sobre la basura espacial en Playa Bagdad son "invenciones absolutas" o "afirmaciones intencionadamente engañosas", la Profepa aseguró que luego del lanzamiento del cohete Starship el pasado 13 de noviembre, instituciones del Gobierno de México "mantienen comunicación con SpaceX para atender la llegada de residuos a territorio nacional".

En una escueta comunicación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dio a conocer que, en respuesta a su solicitud, SpaceX remitió información sobre los materiales utilizados en la nave, "misma que se encuentra bajo revisión técnica".

Playa contaminada Especial

"Hasta el momento se han recolectado 5.9 kilogramos de residuos. La Procuraduría mantiene vigilancia en la zona y continuará actuando conforme a sus atribuciones ante cualquier nuevo arribo de materiales", aseveró.

La Profepa agregó que "mantendrá la vigilancia y el seguimiento técnico correspondiente, y actuará conforme a sus atribuciones ante cualquier posible afectación al medio ambiente".

Profepa reveló que hasta el momento se han recolectado 5.9 kilogramos de residuos. CONIBIO Global

Cabe recordar que desde mediados de noviembre de 2025, Conservación e Investigación de la Biodiversidad Global (CONIBIO Global), presentó una denuncia formal ante la Profepa por las maniobras no autorizadas de la plataforma extranjera LB JILL en el Golfo de México para recolectar restos del propulsor del Starship y por el arribo de basura espacial de SpaceX a Playa Bagdad.

La organización ambientalista acompañó la queja con pruebas recabadas durante expediciones científicas, donde documentó la presencia de fragmentos, motores y restos de la nave, así como daños estructurales en el fondo marino.