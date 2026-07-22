La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 22 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia desde Toluca; conoce aquí el resumen de su 'mañanera'.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 22 de julio de 2026 desde Toluca, en el Estado de México, donde está acompañada por parte de su gabinete federal y por la gobernadora Delfina Gómez.
Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este miércoles.