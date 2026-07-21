La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 21 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 21 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este martes.

7:46 Horas |Sheinbaum va por 106 mil 105 camas con construcción de hospitales, ampliación y sustitución

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca finalizar su sexenio con 106 mil 105 camas de hospital -de las 96 mil 966 que recibió cuando inició su administración-, a través de diversos proyectos de infraestructura en materia de salud que incluyen la construcción de 50 hospitales nuevos, la ampliación de 47 y la sustitución de 55 para ampliar así la capacidad de atención.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que desde el arranque del gobierno y hasta ahora ya se concluyeron 30 proyectos, con lo que sumaron mil 474 camas. Detalló que para este año la meta es concluir la construcción de 33 hospitales, entre nuevas instalaciones, sustituciones y ampliaciones que sumarán mil 163 camas nuevas.

Mañanera de Sheinbaum hoy 21 de julio: Video completo