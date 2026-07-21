Gobierno proyecta inversión de 181 mil mdp para construir, ampliar y sustituir 152 hospitales al 2030

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este martes 21 de julio que su gobierno hará una inversión cercana a los 181 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura del sistema público de salud durante el periodo 2024-2030.

Dichos fondos serán destinados para desarrollar un total de 152 proyectos hospitalarios que incluyen la construcción de nuevos hospitales, ampliaciones y sustituciones de unidades médicas.

Lo anterior se desprende de la presentación del Plan de Infraestructura en Salud, iniciativa que de acuerdo con la mandataria tiene como objetivo ampliar la capacidad de atención en todo el país y modernizar la red hospitalaria.

Las cifras son 181 mil millones de pesos de inversión en nuevos proyectos hospitalarios al 2030. Son 152 proyectos, muchos de ellos ya muy avanzados, que representan 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones de hospitales y 55 sustituciones y mejoras mayores”, afirmó.

Svarch también anunció que nueve unidades médicas del IMSS-Bienestar iniciarán operaciones durante los próximos seis meses. Captura de pantalla

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García, detalló que entre octubre de 2024 y septiembre de 2030 se construirán 9 mil 139 camas hospitalarias adicionales, con lo que el sistema alcanzará un total de 106 mil 105 camas.

Además, informó que durante 2026 se prevé concluir 33 proyectos, entre hospitales nuevos, sustituciones y ampliaciones mayores, que incorporarán mil 161 camas al sistema nacional de salud.

Por su parte, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó el programa de infraestructura destinado a personas sin seguridad social, integrado por 87 proyectos estratégicos con una inversión de 46.8 mil millones de pesos.

El plan contempla la construcción de ocho hospitales nuevos, la sustitución de 35 hospitales, la rehabilitación y ampliación total de 21 unidades hospitalarias, así como la creación de 23 nuevos Centros de Salud y Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA).

Svarch también anunció que nueve unidades médicas del IMSS-Bienestar iniciarán operaciones durante los próximos seis meses. Entre ellas se encuentran el Centro de Excelencia y Partería, la Clínica de Especialidades Toxicológicas de Apatzingán, el Hospital General de Cárdenas, Tabasco, el CESSA San Pablo Yaganiza, Oaxaca, el Hospital Comunitario San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, el Hospital General Ciudad Madero, Tamaulipas, el Hospital de Alta Especialidad de Tepic, Nayarit, el Hospital del Carmen y el Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur.