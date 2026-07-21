Semar abastece a damnificados con agua potable con sus 4 potabilizadoras

Siete elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), una mujer y seis hombres, tienen a su cargo la operación de las cuatro plantas potabilizadoras trasladadas por la institución a Venezuela, con las que se ha suministrado agua segura a cientos de familias afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Entre el 13 y el 21 de julio de 2026, los equipos operados por personal de la Semar produjeron y distribuyeron 26 mil 400 litros de agua apta para consumo humano. El apoyo alcanzó a 561 familias que enfrentan daños en la infraestructura hidráulica y dificultades para acceder al líquido en condiciones adecuadas.

Las unidades fueron colocadas en puntos estratégicos de Catia La Mar y Naiguatá, estado de La Guaira. Dos de ellas se instalaron en la estación de bombeo Mamo y las otras dos en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar, Campus Litoral.

Cada planta tiene capacidad para generar hasta mil litros de agua potable por hora. Los equipos fueron transportados desde Veracruz a bordo de los buques de apoyo logístico ARM “Isla Holbox” y ARM “Huasteco”, junto con más de 388 toneladas de ayuda humanitaria.

La carga incluyó alimentos, medicamentos, agua embotellada, artículos de higiene e insumos médicos destinados a las comunidades damnificadas. Un centenar de integrantes de las Brigadas de Respuesta a Emergencias de la Armada (BRE) participó en las labores de desembarque, instalación y operación de los sistemas.

El proceso de purificación inicia con la captación del agua mediante una bomba de succión. El líquido es conducido hacia un hidrociclón, donde se separan partículas sólidas mayores a 10 micras.

Posteriormente, se incorporan hipoclorito de sodio y policloruro de aluminio para desarrollar las etapas de preoxidación, coagulación y floculación. Estos procedimientos permiten agrupar las partículas suspendidas y facilitar su eliminación.

El agua pasa después por filtros de arena sílica y carbón activado, utilizados para retener impurezas y reducir el color, olor y sabor. En una fase posterior, un sistema de intercambio iónico disminuye los componentes responsables de la dureza.

Antes de ser distribuida, el líquido atraviesa una lámpara de luz ultravioleta que inactiva virus y bacterias que pudieran permanecer tras las etapas de filtración.

Los garrafones son sometidos a un proceso de lavado y enjuague antes de ser llenados. Una vez concluido el tratamiento, el agua se entrega a las familias afectadas.

La operación de las plantas potabilizadoras de la Semar, permite mantener un abastecimiento temporal mientras continúan las labores de reparación de las redes hidráulicas y la atención de las comunidades dañadas por los movimientos telúricos en Venezuela.