Sheinbaum responde al mensaje de 'El Mayo' Zambada; llama a los jóvenes a no elegir el narcotráfico

Luego de darse a conocer la sentencia contra Ismael El Mayo Zambada por parte del gobierno de Estados Unidos, la presidenta reaccionó al respecto y de paso hizo un llamado a la juventud para tomar de ejemplo este suceso.

Desde Palacio Nacional, la mandataria fue consultada sobre la sentencia impuesta al histórico capo del narcotráfico, evitando emitir una valoración y únicamente señaló que "es lo que es".

Por otro lado, lo que sí mencionó Sheinbaum Pardo fue que dicha medida dictada contra El Mayo Zambada representa un llamado para que los jóvenes nunca consideren al narcotráfico o a la delincuencia organizada como una opción de vida.

En este contexto, durante su conferencia mañanera, la jefa de Estado fue cuestionada sobre el mensaje que el exlíder del Cártel de Sinaloa dirigió a las nuevas generaciones para que no se involucren en actividades criminales.

En respuesta, la primera presidenta del país señaló que, debido al origen de esas declaraciones, resulta complicado darles relevancia. Derivado de lo anterior, la titular del Ejecutivo destacó que la estrategia de su gobierno se centra en prevenir que niñas, niños y jóvenes sean reclutados por grupos delictivos mediante programas sociales, educación y oportunidades de desarrollo.

Obviamente, viniendo de quien viene, es difícil citarlo, ¿verdad? Pero es el trabajo que estamos haciendo nosotros. Lo que hemos dicho a los jóvenes es que acercarse a un grupo de estos es acercarse a la muerte; es una vida de penuria, donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza", expresó.

En ese sentido, reiteró que integrarse a una organización criminal solo conduce a un futuro marcado por la violencia y la falta de esperanza.