La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 10 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 10 de julio de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

7:36 Horas | Se han recuperado 3 mil 716 bienes culturales en lo que va del sexenio de Sheinbaum

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han recuperado 3 mil 716 bienes culturales, 10 veces más que durante la administración de Enrique Peña Nieto, destacaron funcionarios de la Secretaría de Cultura. Entre las piezas repatriadas se encuentra un cráneo cubierto de teselas de turquesa, un panel labrado que data del periodo Clásico Tardío, así como una escultura antropomorfa.

Las piezas que han sido repatriadas y que forman parte del legado cultural proceden de:

Estados Unidos, con 3 mil 369

Italia, con 174

Canadá, con 133

Francia, con 19

España, con 7

Mañanera de Sheinbaum hoy 10 de julio: Video completo