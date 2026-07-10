Cinco décadas después, la Línea 3 se prepara para cambiar

Han pasado 56 años desde que la Línea 3 comenzó a operar entre Indios Verdes y Universidad. Desde entonces se ha convertido en uno de los principales corredores de movilidad de la Ciudad de México, al conectar el norte y el sur de la capital mediante 21 estaciones distribuidas a lo largo de 23.6 kilómetros.

La importancia de esta línea radica no solo en su extensión, sino también en la cantidad de conexiones que ofrece con otras rutas del Metro, el Metrobús y el Cablebús, además de su acceso directo a zonas como Tlatelolco, el Centro Histórico, hospitales, Ciudad Universitaria y diversos centros de trabajo y estudio.

Precisamente por esa relevancia, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un proyecto de renovación integral que buscará modernizar prácticamente todos los componentes que permiten su operación.

Una modernización de fondo

No se trata únicamente de cambiar vías o reparar estaciones.

La intervención contempla sustituir infraestructura ferroviaria, modernizar sistemas eléctricos y de señalización, renovar talleres y estaciones, además de incorporar nuevos trenes que permitan ofrecer un servicio más confiable para millones de usuarios.

La intervención no se limitará al mantenimiento: renovará la infraestructura ferroviaria, los sistemas tecnológicos, las estaciones y los espacios de operación de la Línea 3. Alexandro Medrano

Entre los trabajos anunciados se encuentran la sustitución de rieles, balasto y durmientes; la actualización del sistema eléctrico, las comunicaciones y el control de trenes, así como la rehabilitación de estaciones y talleres de mantenimiento.

El objetivo es extender la vida útil de la Línea 3 y adecuarla a las necesidades actuales de operación.

Una inversión histórica

La modernización requerirá una inversión de 41 mil millones de pesos, una de las más importantes anunciadas para el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El Gobierno capitalino anunció una inversión superior a 41 mil millones de pesos para renovar integralmente la infraestructura y los sistemas de la Línea 3. Alexandro Medrano

Los recursos estarán destinados a renovar tanto la infraestructura física como los sistemas tecnológicos que permiten la circulación de los trenes, así como a la adquisición de nuevo material rodante.

Con ello se busca reducir fallas, incrementar la confiabilidad del servicio y mejorar la experiencia diaria de los usuarios.

¿Qué cambiará para los usuarios?

Aunque el proyecto representa una obra de gran escala, el beneficio esperado será un sistema más moderno y eficiente.

La renovación busca ofrecer viajes más rápidos y cómodos, aumentar la capacidad de transporte y mejorar la confiabilidad del servicio para los usuarios. Alexandro Medrano

Las autoridades prevén incorporar nuevos trenes, actualizar los sistemas eléctricos y de señalización, rehabilitar estaciones y fortalecer la infraestructura para disminuir fallas y ofrecer una operación más segura y confiable.

Además de mejorar las condiciones de viaje, la renovación permitirá que la Línea 3 continúe siendo uno de los principales ejes de movilidad de la capital durante las próximas décadas.

El proyecto iniciará después del Mundial

El Gobierno de la Ciudad de México informó que las obras comenzarán una vez concluido el Mundial de Futbol de 2026 para evitar afectaciones adicionales durante la celebración del torneo internacional.

La Línea 3 comenzó a construirse por etapas en 1970 y alcanzó Universidad en 1983. Más de cinco décadas después, se prepara para una renovación integral. Alexandro Medrano

La Línea 3 fue inaugurada en 1970 y, de acuerdo con el calendario presentado por las autoridades, la meta es concluir la modernización hacia 2028.

Con ello, una infraestructura que ha servido durante más de medio siglo entrará en una nueva etapa, con tecnología y equipamiento renovados para responder a la demanda actual de movilidad en la Ciudad de México.