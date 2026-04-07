Inicia credencialización del Sistema Universal de Salud para mayores de 85 años; este es el calendario
La secretaria del Bienestar dio a conocer el calendario para el trámite de la credencial para el Servicio Universal de Salud; éstas son las fechas y requisitos.
El proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud iniciará con los adultos mayores de 85 años y más a partir del 13 y al 30 de abril, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quien dio a conocer el calendario conforme se realizará este proceso, cuya primera etapa de intercambio de servicios iniciará el 1 de enero de 2027.
La titular de Bienestar indicó que se prevé la credencialización de 2 millones de personas en este arranque del proceso, ya que además de los adultos mayores de 85 años o más, los cuidadores también podrán registrarse aprovechando su visita en los módulos.
Para llevar a cabo este proceso, la Secretaría del Bienestar habilitará 2 mil 59 módulos distribuidos en 47 municipios y alcaldías del país, los cuales operarán de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas. Los módulos de registro podrán consultarse en la página oficial gob.mx/bienestar.
Documentos requeridos para el trámite
La secretaria del Bienestar dio a conocer que para tramitar la credencial para el Servicio Universal de Salud los documentos que deberán presentarse son:
Identificación oficial con fotografía
- Pasaporte
- Credencial para votar
- Cédula profesional
- Credencial INAPAM
- Cartilla del Servicio Militar Nacional
- Constancia de identidad con fotografía emitida por autoridad federal, estatal o municipal
Documento probatorio de identidad
- Acta de nacimiento
- Carta de naturalización
- Certificado de nacionalidad mexicana
- Documento migratorio
- Trámite de refugio
CURP certificada
Comprobante de domicilio
Vigencia no mayor a 6 meses (agua, luz, predial o servicio).
Teléfono de contacto
Ciudades donde inicia el registro para la credencialización
El proceso arrancará en las siguientes capitales y municipios:
- Mexicali, Baja California
- La Paz, Baja California Sur
- Campeche, Campeche
- Colima, Colima
- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
- Ciudad de México (16 alcaldías)
- Chilpancingo, Guerrero
- Pachuca, Hidalgo
- Toluca, Estado de México
- Morelia, Michoacán
- Cuernavaca, Morelos
- Tepic, Nayarit
- Oaxaca, Oaxaca
- Puebla, Puebla
- Chetumal, Quintana Roo
- San Luis Potosí, San Luis Potosí
- Culiacán, Sinaloa
- Hermosillo, Sonora
- Villahermosa, Tabasco
- Ciudad Victoria, Tamaulipas
- Tlaxcala, Tlaxcala
- Xalapa, Veracruz
- Mérida, Yucatán
- Zacatecas, Zacatecas
Calendario de registro para mayores de 85 años
La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer el primer calendario para el trámite para la credencial del Servicio Universal de Salud, el cual quedó de la siguiente manera y va por la primera letra del primer apellido:
A y B
- Lunes 13 y 27 de abril.
C
- Martes 14 y 28 de abril
D, E, F
- Miércoles 15 y 29 de abril
G
- Jueves 16 y 30 de abril
H, I, J, K, L
- Viernes 17 de abril
Rezagados de la A a la L
- Sábado 18 de abril
M
- Lunes 20 de abril
N, Ñ, O, P, Q
- Martes 21 de abril
R
- Miércoles 22
S, T, U
- Jueves 23 de abril
V, W, X, Y, Z
Rezagados de la M a la Z
- Sábado 25 de abril
vjcm