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Inicia credencialización del Sistema Universal de Salud para mayores de 85 años; este es el calendario

La secretaria del Bienestar dio a conocer el calendario para el trámite de la credencial para el Servicio Universal de Salud; éstas son las fechas y requisitos.

Por: Ximena Mejía

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El trámite para la credencial del Servicio Universal de Salud arrancará el 13 de abril.ChatGPT

El proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud iniciará con los adultos mayores de 85 años y más a partir del 13 y al 30 de abril, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quien dio a conocer el calendario conforme se realizará este proceso, cuya primera etapa de intercambio de servicios iniciará el 1 de enero de 2027.

La titular de Bienestar indicó que se prevé la credencialización de 2 millones de personas en este arranque del proceso, ya que además de los adultos mayores de 85 años o más, los cuidadores también podrán registrarse aprovechando su visita en los módulos.

Para llevar a cabo este proceso, la Secretaría del Bienestar habilitará 2 mil 59 módulos distribuidos en 47 municipios y alcaldías del país, los cuales operarán de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas. Los módulos de registro podrán consultarse en la página oficial gob.mx/bienestar.

Documentos requeridos para el trámite 

La secretaria del Bienestar dio a conocer que para tramitar la credencial para el Servicio Universal de Salud los documentos que deberán presentarse son:

Identificación oficial con fotografía

  • Pasaporte
  • Credencial para votar
  • Cédula profesional
  • Credencial INAPAM
  • Cartilla del Servicio Militar Nacional
  • Constancia de identidad con fotografía emitida por autoridad federal, estatal o municipal

Documento probatorio de identidad

  • Acta de nacimiento
  • Carta de naturalización
  • Certificado de nacionalidad mexicana
  • Documento migratorio
  • Trámite de refugio

CURP certificada

Comprobante de domicilio

Vigencia no mayor a 6 meses (agua, luz, predial o servicio).

Teléfono de contacto

Ciudades donde inicia el registro para la credencialización 

El proceso arrancará en las siguientes capitales y municipios:

  • Mexicali, Baja California
  • La Paz, Baja California Sur
  • Campeche, Campeche
  • Colima, Colima
  • Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
  • Ciudad de México (16 alcaldías)
  • Chilpancingo, Guerrero
  • Pachuca, Hidalgo
  • Toluca, Estado de México
  • Morelia, Michoacán
  • Cuernavaca, Morelos
  • Tepic, Nayarit
  • Oaxaca, Oaxaca
  • Puebla, Puebla
  • Chetumal, Quintana Roo
  • San Luis Potosí, San Luis Potosí
  • Culiacán, Sinaloa
  • Hermosillo, Sonora
  • Villahermosa, Tabasco
  • Ciudad Victoria, Tamaulipas
  • Tlaxcala, Tlaxcala
  • Xalapa, Veracruz
  • Mérida, Yucatán
  • Zacatecas, Zacatecas

Calendario de registro para mayores de 85 años

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer el primer calendario para el trámite para la credencial del Servicio Universal de Salud, el cual quedó de la siguiente manera y va por la primera letra del primer apellido:

A y B

  • Lunes 13 y 27 de abril.

C

  • Martes 14 y 28 de abril

D, E, F

  • Miércoles 15 y 29 de abril

G

  • Jueves 16 y 30 de abril

H, I, J, K, L

  • Viernes 17 de abril

Rezagados de la A a la L

  • Sábado 18 de abril

M

  • Lunes 20 de abril

N, Ñ, O, P, Q

  • Martes 21 de abril

R

  • Miércoles 22

S, T, U

  • Jueves 23 de abril

V, W, X, Y, Z

  • Viernes 24 de abril

Rezagados de la M a la Z

  • Sábado 25 de abril
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