Inicia credencialización del Sistema Universal de Salud para mayores de 85 años; este es el calendario

El proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud iniciará con los adultos mayores de 85 años y más a partir del 13 y al 30 de abril, informó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, quien dio a conocer el calendario conforme se realizará este proceso, cuya primera etapa de intercambio de servicios iniciará el 1 de enero de 2027.

La titular de Bienestar indicó que se prevé la credencialización de 2 millones de personas en este arranque del proceso, ya que además de los adultos mayores de 85 años o más, los cuidadores también podrán registrarse aprovechando su visita en los módulos.

Para llevar a cabo este proceso, la Secretaría del Bienestar habilitará 2 mil 59 módulos distribuidos en 47 municipios y alcaldías del país, los cuales operarán de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas. Los módulos de registro podrán consultarse en la página oficial gob.mx/bienestar.

Documentos requeridos para el trámite

La secretaria del Bienestar dio a conocer que para tramitar la credencial para el Servicio Universal de Salud los documentos que deberán presentarse son:

Identificación oficial con fotografía

Pasaporte

Credencial para votar

Cédula profesional

Credencial INAPAM

Cartilla del Servicio Militar Nacional

Constancia de identidad con fotografía emitida por autoridad federal, estatal o municipal

Documento probatorio de identidad

Acta de nacimiento

Carta de naturalización

Certificado de nacionalidad mexicana

Documento migratorio

Trámite de refugio

CURP certificada

Comprobante de domicilio

Vigencia no mayor a 6 meses (agua, luz, predial o servicio).

Teléfono de contacto

Ciudades donde inicia el registro para la credencialización

El proceso arrancará en las siguientes capitales y municipios:

Mexicali, Baja California

La Paz, Baja California Sur

Campeche, Campeche

Colima, Colima

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Ciudad de México (16 alcaldías)

Chilpancingo, Guerrero

Pachuca, Hidalgo

Toluca, Estado de México

Morelia, Michoacán

Cuernavaca, Morelos

Tepic, Nayarit

Oaxaca, Oaxaca

Puebla, Puebla

Chetumal, Quintana Roo

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Culiacán, Sinaloa

Hermosillo, Sonora

Villahermosa, Tabasco

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Tlaxcala, Tlaxcala

Xalapa, Veracruz

Mérida, Yucatán

Zacatecas, Zacatecas

Calendario de registro para mayores de 85 años

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer el primer calendario para el trámite para la credencial del Servicio Universal de Salud, el cual quedó de la siguiente manera y va por la primera letra del primer apellido:

A y B

Lunes 13 y 27 de abril.

C

Martes 14 y 28 de abril

D, E, F

Miércoles 15 y 29 de abril

G

Jueves 16 y 30 de abril

H, I, J, K, L

Viernes 17 de abril

Rezagados de la A a la L

Sábado 18 de abril

M

Lunes 20 de abril

N, Ñ, O, P, Q

Martes 21 de abril

R

Miércoles 22

S, T, U

Jueves 23 de abril

V, W, X, Y, Z

Viernes 24 de abril

Rezagados de la M a la Z

Sábado 25 de abril

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vjcm