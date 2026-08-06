De fracking en México al papa León XIV: Resumen de la 'Mañanera' hoy 6 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su conferencia mañanera del 6 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, donde estuvo acompañada por parte del grupo de expertos que analizó la viabilidad del fracking en México.

En su conferencia, la mandataria hizo un repaso por las 10 recomendaciones que les hicieron expertos; conoce aquí todos los temas de los que habló en su mañanera.

9:30 Horas | Papa León XIV no visitará México durante su gira por América Latina

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el papa León XIV no vendrá a México durante la gira que hará por América Latina en la cual visitará Perú, Argentina y Uruguay, tres países que su antecesor, el papa Francisco no visitó durante su pontificado, así se lo informó el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, durante la reunión que tuvieron ayer en Palacio Nacional.

"Seguimos extendiéndole la invitación. Nos dijeron que sí, que tiene muchas ganas de venir a México y que en todo caso se estaría viendo la fecha en que pudiera ya venir, pero no hay una fecha establecida", aclaró.

9:27 Horas | México busca reunión con Departamento de Agricultura de EU para reanudar exportación de aguacate

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, junto con el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, y la secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez, pidieron a la embajada de Estados Unidos en México una reunión a la brevedad con autoridades de agricultura de ese país para poder exponerles el plan de trabajo y de seguridad para reanudar la exportación de aguacate desde Michoacán.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que una de las propuestas tiene que ver con el reforzamiento de la seguridad en ciertas zonas de Michoacán donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional, para que Estados Unidos pueda reinstalar a sus inspectores y el otro planteamiento es que los sustituyan inspectores de Senasica.

8:00 Horas | Grupo de expertos autoriza fracking en México; en cuenca Tampico-Misantla no es viable

El grupo de expertos convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum para analizar la viabilidad del fracking en México para la explotación de gas no convencional determinó que sí hay condiciones para este tipo de extracción e hizo 10 recomendaciones antes de iniciar cualquier actividad, además de que dejó claro que en la cuenca Tampico-Misantla no es viable por ser una zona densamente poblada, con una alta presencia indígena.

Entre las 10 recomendaciones que hicieron los expertos se encuentra: el fortalecimiento de las fuentes renovables de energía, hacer un uso eficiente de la energía, aprovechar el gas que se quema en la atmósfera y el potencial que hay todavía en el gas convencional.

Además de cerciorarse de que hay agua salada en el subsuelo, ya que el fracking no se puede hacer con agua dulce porque esa está destinada al consumo humano y el riego agrícola, entre otros, así como asegurarse de que en la zona de explotación hay gas no convencional.

Sheinbaum enfatizó que el gobierno no ha tomado una decisión para autorizar la explotación de gas mediante fracking y aclaró que esta etapa corresponde únicamente a la evaluación científica. Alejandro Aguilar

Mañanera de Sheinbaum hoy 6 de agosto: Video completo