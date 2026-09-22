Raquel Buenrostro reporta ahorros por casi 84 mil mdp durante los dos primeros años de gobierno

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha contribuido a generar ahorros por casi 84 mil millones de pesos (83.8 millones de pesos) durante los dos primeros años de la actual administración, principalmente a través de medidas preventivas, mejores condiciones en las compras públicas y una mayor supervisión de los contratos, informó su titular, Raquel Buenrostro.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria explicó que una de las principales estrategias de la dependencia consiste en intervenir antes de que se concreten gastos considerados inadecuados, con el objetivo de detectar y corregir posibles irregularidades de manera oportuna.

Prevenir es mejor resultado para todo el pueblo, para todos los mexicanos”, afirmó Buenrostro al destacar que las acciones preventivas permiten evitar erogaciones que posteriormente podrían ser más difíciles de recuperar.

Entre las medidas implementadas, la secretaria señaló que se obtuvieron 29 mil millones de pesos en ahorros mediante mejoras en los procesos de compra, a través de diálogos estratégicos con proveedores y el uso de subastas inversas.

A esto se suman 42.2 mil millones de pesos derivados del seguimiento a la administración de contratos, con acciones enfocadas en detectar incumplimientos y modificaciones que no estuvieran justificadas.

En materia de multas y sanciones, Buenrostro informó que se han cobrado 4.8 mil millones de pesos, provenientes de multas, adeudos, penalizaciones por incumplimientos y devolución de pagos realizados en exceso.

Asimismo, como parte de las medidas para mejorar la eficiencia en la organización del Gobierno, la dependencia reportó 7.8 mil millones de pesos recuperados.

México, entre los países con mayor confianza en su gobierno

Durante su exposición, Buenrostro también destacó indicadores relacionados con la confianza ciudadana. De acuerdo con los datos presentados por la funcionaria, México ocupa el quinto lugar entre los países de la OCDE con mayor confianza ciudadana en el Gobierno nacional, por debajo de Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo.

Además, el país se ubica en el octavo lugar en confianza en el servicio público nacional, según las cifras citadas durante la conferencia.

La funcionaria sostuvo que estos resultados forman parte de los esfuerzos para fortalecer la prevención de actos de corrupción y mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas.