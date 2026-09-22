Sancionan a más de 4 mil servidores públicos por irregularidades en la actual administración

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha sancionado a 4 mil 193 servidores públicos desde el inicio de la actual administración, en octubre de 2024, principalmente por irregularidades relacionadas con pagos indebidos, manejo de información bajo su resguardo y adquisiciones injustificadas.

Durante su intervención en la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, detalló que del total de sanciones, 3 mil 528 corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves.

Entre las principales conductas que derivaron en sanciones se encuentran autorizar o realizar pagos indebidos; utilizar información que se encuentra bajo resguardo de los funcionarios, incluidos datos personales; aprobar pagos por bienes o servicios que no fueron entregados, así como autorizar compras innecesarias o sin justificación.

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En materia penal, Buenrostro señaló que se han presentado 512 denuncias contra mil 52 servidores públicos, de los cuales 53 han sido vinculados a proceso.

Los delitos por los que se han presentado estas denuncias incluyen enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

La funcionaria destacó que estas acciones forman parte de las medidas implementadas por la dependencia para fortalecer el combate a la corrupción y sancionar las irregularidades detectadas dentro de la administración pública federal.