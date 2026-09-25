Gobierno de México coloca la primera piedra de la desaladora de Rosarito, BC;  será la más grande y moderna de América Latina

El Gobierno de México colocó la primera piedra de la planta desaladora de Rosarito, Baja California, proyecto que, de acuerdo con las autoridades, será la infraestructura de este tipo más grande y moderna de América Latina y permitirá fortalecer el suministro de agua potable para cerca de dos millones de habitantes de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.

La obra fue incorporada al Plan Nacional Hídrico por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y contempla una inversión superior a 15 mil millones de pesos, de los cuales la Federación aportará casi 10 mil 500 millones.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que la planta tendrá capacidad para desalinizar más de 2 mil litros de agua por segundo, mediante el procesamiento de agua de mar.

De acuerdo con la Conagua, la infraestructura permitirá incrementar hasta en 45 por ciento la disponibilidad de agua potable en la región, caracterizada por un déficit del recurso debido al crecimiento de su población y a su vulnerabilidad hídrica.

Morales López destacó que la planta contará con procesos de tratamiento de última generación y sistemas de alta eficiencia energética, con el objetivo de reducir los costos de operación y permitirá evitar incrementos en las tarifas para los usuarios.

El proyecto será desarrollado de manera conjunta por los gobiernos federal y estatal y se prevé que concluya en 2029. Como parte de las obras complementarias, el Gobierno de Baja California destinará alrededor de 4 mil 600 millones de pesos para mejorar la infraestructura de distribución de agua al interior de las colonias y facilitar que el suministro llegue a los hogares.

Durante el acto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reconoció al expresidente Andrés Manuel López Obrador por haber respaldado el proyecto desde sus primeras etapas y destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum le dio continuidad para concretarlo.

Los grandes proyectos de infraestructura trascienden administraciones; cuando existe visión de Estado, los esfuerzos se continúan y los resultados permanecen”, afirmó.

Con esta obra, los gobiernos de México y Baja California buscan ampliar las fuentes de abastecimiento de agua potable y ofrecer mayor certidumbre en el suministro para las familias de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada.