La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 23 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 23 de octubre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

7:38 Horas | Sheinbaum presenta Consejo asesor para la transformación digital del sector salud; se enfocará en 3 proyectos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la creación de un grupo de expertos que conformarán el Consejo asesor para la transformación digital del sector salud, el cual se encargará de desarrollar una plataforma para la solicitud y entrega de medicamentos e insumos, a fin de garantizar el abasto y que lleguen a la población.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, detalló que este consejo asesor estará coordinado por la Secretaría de Salud y la Agencia de Transformación Digital y se enfocará en tres proyectos prioritarios:

Mecanismo de solicitud en tiempo real de necesidades.

Gestión de almacén e inventario.

Plataforma de logística y entrega de última milla.

El funcionario dio a conocer que el consejo de expertos estará integrado por:

Dr. Cuauhtémoc Sánchez

Dr. Rolando Menchaca

Dra. Zaida Alarcón

Dr. Jonás Velasco

Este grupo de expertos lo complementará un equipo especializado en Inteligencia Artificial integrado por:

Ing. Javier Campos

Mtra. Norma Zavaleta

Lic. Jorge Miguel Téllez

Ing. Viridiana Viveros

Mtro. Gustavo Pérez.

Mañanera de Sheinbaum hoy 23 de octubre: Video completo