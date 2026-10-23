Sheinbaum crea Consejo Asesor para la Transformación Digital del sector salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el Consejo Asesor para la Transformación Digital en el sector salud en México. En su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que se debe modernizar totalmente el sistema de salud nacional.

Esta ambiciosa estrategia busca revolucionar desde la compra y almacenamiento de medicamentos, hasta su llegada a las farmacias y manos de los pacientes, garantizando una trazabilidad total.

Sheinbaum Pardo dijo que para este consejo decidieron convocar a expertos mexicanos en inteligencia artificial, investigación de operaciones sistemas de distribución y abasto, en lugar de contratar a alguna empresa para encomendarle esta tarea.

Este consejo de expertos trabajará en esta estrategia en el IMSS e IMSS-Bienestar, adelantó la presidenta, quien espera que en un mes el nuevo equipo tenga algún avance, a fin de que en enero de 2027 pueda ponerse en marcha.

Destacó que el Consejo Asesor representa la primera vez que se reúne a un grupo de expertos en salud y tecnología para innovar el sistema de salud mexicano, para que sea más eficiente la distribución de medicamentos, la comunicación entre áreas y la gestión de las instituciones.

Por su parte, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, explicó que los objetivos del consejo son:

Tener un mecanismo de solicitud en tiempo real de necesidades (medicamentos e insumo).

de necesidades (medicamentos e insumo). Gestión de almacén e inventario (posiciones, entradas y salidas, trazabilidad).

(posiciones, entradas y salidas, trazabilidad). Plataforma de logística de entrega de última milla, planeación de rutas.

El funcionario federal puntualizó que se busca optimizar el abastecimiento (asignar medicamentos según la demanda y disponibilidad); tener eficiencia en las cantidades por almacén y fechas de envío de medicamentos; consumo e inventario de medicamentos y farmacias; abastecimiento, logística y geografía; predicción de la demanda de medicamentos, cantidades y fechas por unidad.

El subsecretario mencionó que será el 23 de noviembre cuando presenten el plan de trabajo y cómo se aplicará en el sector salud.

El denominado Consejo Asesor para la Transformación Digital en el sector salud estará coordinado por la Secretaría de Salud y por la Agencia de Transformación Digital. El grupo de expertos que lo integran son:

Dr. Cuauhtémoc Sánchez

Dr. Rolando Menchaca

Dra. Zaida Alarcón

Dr. Jonás Velasco

Además, este grupo de expertos estará apoyado por un equipo especializado en Inteligencia Artificial integrado por:

Ing. Javier Campos

Mtra. Norma Zavaleta

Lic. Jorge Miguel Téllez

Ing. Viridiana Viveros

Mtro. Gustavo Pérez.