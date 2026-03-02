La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 2 de marzo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 2 de marzo de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

Mañanera de Sheinbaum hoy 2 de marzo de 2026

8:09 Horas | ONU debe recuperar papel de política diplomática multilateral: Sheinbaum ante conflicto en Irán

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la guerra en Irán y consideró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe recuperar el papel de la política diplomática multilateral, pues aseguró que dejó de cumplir su labor y cada vez ha perdido más fuerza, a la vez de que rechazó que se necesite un libertador, sino el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

"La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad, si ponen a los países con mayor fuerza militar y eso pues no puede ser, después de la Segunda Guerra Mundial el objetivo era garantizar un espacio donde cada nación tenga una representación. Hoy estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza y no puede ser, tiene que recuperar el papel de la política diplomática multilateral y es triste, por decir lo menos, lo que ocurre, porque al final no es un asunto de si uno está de acuerdo con un régimen u otro, sino que quien paga es la población civil. El bombardeo de una escuela de niñas y en todos los países, y al final, quienes sufren son los pueblos, por eso del llamado de México a elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras", dijo.

7:41 Horas | Revelan calendario de pagos de pensiones del Bienestar de marzo-abril

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer el calendario de pagos de las pensiones del Bienestar para adultos mayores, mujeres, madres trabajadoras y personas con discapacidad del bimestre marzo-abril, y para lo cual invertirán 104 mil 695.5 millones de pesos, ya que incluye también el pago a sembradores.

De acuerdo con la funcionaria, el calendario de pagos quedó de la siguiente manera:

A - Lunes 2 de marzo

B - Martes 3 de marzo

C - Miércoles y jueves 4 y 5 de marzo

D, E y F - Viernes 6 de marzo

G - Lunes y martes 9 y 10 de marzo

H, I, J y K - Miércoles 11 de marzo

Miércoles 11 de marzo L - Jueves 12 de marzo

M - Viernes y martes 13 y 17 de marzo

N, Ñ y O - Miércoles 18 de marzo

P y Q - Jueves 19 de marzo

R - Viernes y lunes 20 y 23 de marzo

S - Martes 24 de marzo

T, U y V - Miércoles 25 de marzo

W, X, Y y Z - Jueves 26 de marzo

7:33 Horas | Sheinbaum califica como "un súper espectáculo" concierto de Shakira en el Zócalo; no lo vio completo

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, el cual batió el récord de audiencia con 400 mil personas, fue "un súper espectáculo" y estuvo muy bonito, además de que confesó que vio parte de la transmisión e incluso llegó a asomarse por la ventana para ver parte del show.

"Muy bonito la verdad (el concierto). No lo vi completo, vi un pedazo de la transmisión, claro que desde aquí se oía todo y un ratito desde la ventana para que nadie me viera, escondidita. La gente de primeriririririsísima. Vimos el Zócalo, Clara (Brugada) nos informó que había gente en la Alameda, el Monumento a la Revolución, la verdad un súper espectáculo, muy bonito, muy querida Shakira por las familias mexicanas", mencionó.

