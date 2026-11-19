La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez encabeza la conferencia mañanera del 18 de noviembre de 2026 desde Palacio Nacional en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien continúa con su gira en China por la Cumbre de la APEC.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que se hablaron en su conferencia de este jueves.

8:50 Horas | México detecta que algunos líderes de caravanas son dueños de autobuses; combate a traficantes

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que el gabinete de seguridad está al pendiente y combate a los traficantes de migrantes, pero dijo que más que el crimen organizado, han detectado que algunas personas o líderes de las caravanas son dueños de líneas de autobuses.

"En realidad a veces algunas de las caravanas tienen un tipo de organización donde se ha detectado que son líderes que tienen, incluso, que son dueños de línea de autobuses, por ejemplo. Entonces la organización más que del crimen organizado en sí, que no tengo en este momento los datos, lo que sí vemos es un negocio que evidentemente es un delito, pero que nosotros lo vemos a veces con otro tipo de fachada", dijo la funcionaria luego de las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

8:35 Horas | Gobierno federal beneficiará a más de 3 millones de personas con Caminos Artesanales

El gobierno federal prevé beneficiar a más de 3 millones de personas con el programa Caminos Arsenales hacia 2030, para el cual se invertirán 32 mil 556 millones de pesos para alcanzar un total de 4 mil 550 kilómetros construidos, informó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva.

El funcionario detalló que hasta la fecha llevan 368 kilómetros concluidos, con lo que tienen un avance del 8%. Este año están en ejecución 900 kilómetros y para los próximos años se tiene la meta de construir el resto, que corresponde a 3 mil 282 kilómetros, que representa el 72%.

Mañanera de Sheinbaum hoy 19 de noviembre: Video completo