Guerra interna en Morena: Emmanuel Reyes demandará a Ricardo Sheffield por calumnia

El grupo parlamentario del Senado cruje en su unidad interna, porque el senador Emmanuel Reyes anunció la presentación de una queja dentro de Morena y una demanda civil en contra de su compañero Ricardo Sheffield, por haberlo acusado públicamente de utilizar dinero de la iglesia de La Luz del Mundo para financiar su campaña en busca de la presidencia municipal de León, Guanajuato.

Ricardo Sheffield dijo el fin de semana que no sabía "qué habrá fumado o qué se metió, pero para ser alcalde de León, lo primero es que debes ser leonés, mínimo cinco años de residencia efectiva y eso no lo tiene. En realidad no sé qué pretende; creo que solamente armar un desmadre y gastar dinero de La Luz del Mundo".

Ayer, entrevistado al concluir la inauguración de las mesas de diálogo en torno a la ley contra el feminicidio, organizadas por el Senado, Emmanuel Reyes le contestó.

Rechazo a los señalamientos de residencia

"Ahora que yo me decidí a competir para buscar la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el municipio de León, que además es un reto para mí el ganarle la joya de la corona a Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, pues es de llamar la atención este tipo de declaraciones.

"Imagínense ustedes, se atrevió a decir que expedí carta de residencia en cinco municipios; pues que lo demuestre o que hagan consulta al portal de acceso a la información o que, sencillamente, entrevisten a los secretarios de ayuntamientos de estos cinco municipios que él está señalando", lamentó.

Acciones legales y partidistas en puerta

El senador aseguró que "ya son varias declaraciones y claro que es necesario desmentirlo. Por mi parte yo voy a presentar un par de denuncias. La primera ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de mi partido, porque no se permite ni la difamación ni el señalamiento, mucho menos la calumnia, y él me está calumniando. Definitivamente yo voy a proceder en el interior del órgano intrapartidista.

"Y la otra va a ser por la vía civil, por el daño a mi imagen, a mi figura, por las calumnias que está lanzando en mi contra", precisó.

Interrogado sobre con qué dinero paga la campaña que despliega en León, Guanajuato, Emmanuel Reyes respondió que "no estoy haciendo ninguna campaña. No sé por qué él esté asegurando esto".

Postura sobre La Luz del Mundo

Y a la pregunta de cuál es su relación con la iglesia de La Luz del Mundo, aseguró que "tengo muchos amigos, como tengo muchos amigos en todas las iglesias.

"A mí me gusta involucrarme con todas las formas de pensamiento y de diversidad religiosa. Soy un hombre plural. Soy un hombre progresista. Soy un hombre que empuja derechos y que no permite ningún tipo de discriminación religiosa ni por sexo, ni por orientación sexual ni por afinidad política, partidista; pueblos indígenas o pueblos afromexicanos, y eso me ha permitido tener una agenda muy amplia y diversa", aseguró.