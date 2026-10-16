La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 16 de octubre de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 16 de octubre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este viernes.

7:57 Horas | Secretaria del Bienestar viajará a Baja California para atender a afectados por la tormenta Rachel

La secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, viajará este viernes a Baja California -específicamente a Ensenada- para atender a los afectados por el paso de la tormenta Rachel, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Hoy se va la secretaria del Bienestar a Ensenada, va con la gobernadora de Baja California porque hay algunas zonas de Ensenada y de San Quintín también que fueron afectadas por la tormenta Rachel y hay alrededor de mil 500 viviendas afectadas, ya tomó el censo la gobernadora, pero vamos a apoyar a Baja California para todo lo que se requiere a la población afectada", dijo la mandataria.

7:50 Horas | Huracán Trudy se acercará a costas de Colima y Jalisco este fin semana; habrá lluvias, viento y oleaje considerable

El huracán Trudy que se ha fortalecido rápidamente, se acercará durante este fin de semana a las costas de Colima y Jalisco como categoría 3, provocando lluvias considerables, viento y oleaje elevado, alertó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Vázquez Romaña indicó que Trudy tendrá su punto más cercado al territorio nacional el domingo, cuando se ubicará a 65 kilómetros de las costas. Agregó que el huracán interaccionará con el frene frío 2 proveniente del norte.

Mañanera de Sheinbaum hoy 16 de octubre: Video completo