Huracán "Trudy" se intensifica a categoría 3; alertan por lluvias intensas

El huracán Trudy alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y se convirtió en un huracán mayor frente a las costas del Pacífico mexicano, donde mantiene condiciones para generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado, principalmente en Guerrero y Oaxaca.

El meteoro se encuentra a 420 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 440 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Su desplazamiento ocurre hacia el noroeste, a una velocidad de nueve kilómetros por hora, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la que pertenece el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de 240 kilómetros por hora. El sistema se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de nueve kilómetros por hora, mientras su circulación refuerza la probabilidad de precipitaciones muy fuertes a intensas en el sur y sureste del país.

Huracán Trudy: estados con lluvias intensas

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las lluvias más intensas se esperan en Guerrero, en sus regiones oeste, sur y este, así como en Oaxaca, en las zonas noreste, este y suroeste, con acumulaciones de 75 a 150 milímetros.

En Michoacán, las precipitaciones serán muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en las regiones oeste, este, centro y sur. Además, se prevén vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, y oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Ante el fortalecimiento del ciclón, se modificó la zona de vigilancia por efectos de viento de huracán, que comprende desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

En tanto, se mantiene la zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Zihuatanejo, Guerrero.

Tormenta tropical Simón permanece en el Pacífico

Por otra parte, la tormenta tropical Simón se encuentra aproximadamente a 310 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 405 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el noroeste a cuatro kilómetros por hora y, por el momento, no genera efectos en México.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones asociadas con ambos sistemas podrían ocasionar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

*mcam